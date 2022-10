Los cinco alimentos que debes comer después de correr para quemar más grasa

Correr genera un gran gasto energético significativo y probablemente por ello es una de las actividades preferidas por quienes buscan adelgazar.

Según los estudios realizados por la Universidad de Harvard, correr es el deporte que quema más calorías, seguido del ciclismo y la natación. Pero no es tan sencillo, porque el consumo calórico depende de muchos otros factores, como la intensidad, la duración del entrenamiento y la regularidad con que se hace. Si caminas rápido (mínimo a 6,4 kilómetros por hora) durante media hora 5 días a la semana habrás recorrido 16 kilómetros en una semana. Transcurridas 3 semanas, esto se traduce en medio kilo menos de peso. Tal vez no te parezca mucho pero es una pérdida progresiva que se produce incluso cuando la cantidad de calorías que consumas siga siendo la misma, según la citada investigación de Harvard.

Pero ¿Y si te dijeran que puedes aumentar considerablemente la pérdida de calorías eligiendo bien los alimentos que consumes después de correr? Según varias investigaciones sobre deporte y nutrición estos cinco superalimentos resultan sumamente efectivos para potenciar los resultados de tu entrenamiento y que luego se trasladen a la báscula en forma de perdida de peso:

1. Verduras:

Después de realizar un entrenamiento, ya sea leve a moderado, comer una zanahoria o un apio es una excelente manera de que incorpores nutrientes y te notes saciado. El apio es demasiado bajo en calorías y alto en fibra, y las investigaciones han demostrado que necesita más energía para ser digerida y absorbida de la que proporciona el organismo por lo que es muy adecuado para adelgazar.

Otra recomendación es que te prepares un delicioso zumo de verduras o una tortilla como la que por ejemplo toma Amelia Bono después de salir a correr y que competió en su perfil de Instagram: “una tortilla de dos huevos pero con aguacate, pavo, con espinacas que he triturado y semillas de chía”.

La deliciosa receta de Amelia Bono FOTO: Instagram La Razón

2. Come picante

Los pimientos picantes, como los habaneros y los jalapeños, reciben su poder de un compuesto llamado capsaicina. La capsaicina es termogénica, lo que significa que eleva la temperatura de tu cuerpo, lo que a su vez hace que quemes energía.

Existen muy buenas evidencias que demuestran que la capsaicina aumenta la quema de grasa y puede aumentar la pérdida de peso. Así que, agregar picante a tus comidas post-entreno, es sin duda un truco infalible.

3. Échale huevos al desayuno y al post entreno

El huevo es uno de los mejores amigos del corredor y un aliado cuando tratamos de perder peso. No solo son ricos en proteínas, sino que la proteína qeu contiene es muy fácilmente asimilable. Según un estudio publicado en Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, para perder peso lo mejor es no tomar todas las proteínas en la cena, sino a lo largo del día, sobre todo en el desayuno. Además de las proteínas, los huevos también son ricos en vitaminas B energizantes y antioxidantes que combaten los radicales libres.

4. El yohgurt

Es una efectiva manera de ingerir proteínas después de correr. Si bien es cierto, su asimilación es más lenta que otras fuentes de proteínas, siempre una excelente alternativa para esos runners que quieren perder peso. Agregar avena al yoghurt, puede ser una excelente forma de incorporar hidratos de carbono y te ayudará a mantenerte saciado por más tiempo.

5. Zumo de pomelo

El pomelo es muy bajo en calorías y es un gran súper alimento termogénico que tienes que incluir en tu dieta para después de correr. Esta fruta es baja en calorías y alta en fibra. También tiene un alto contenido de vitamina C y otros antioxidantes naturales que ayudan a disminuir la inflamación para una recuperación muscular óptima. El pomelo ayuda a reducir el daño muscular después del ejercicio y a reponer el potasio que perdemos al entrenar.

Ayuda a perder peso. Se ha demostrado que comer medio pomelo antes de una comida conlleva una pérdida de peso significativa. Esto se debe a su alto contenido en fibra, que crea un efecto saciante.