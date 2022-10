¿Por qué no se deben lavar nunca los huevos con agua?

El huevo es, posiblemente, uno de los alimentos que más controversia ha generado a lo largo de los años. Sin embargo, en los últimos años gracias a múltiples investigaciones científicas se han conseguido descartar muchos de los inconvenientes. Así, el huevo ha conseguido ser denominado, incluso, un superalimento.

Así las cosas, uno de sus elementos más importantes relacionados con la salud es la colina, muy beneficiosa para el cerebro. Esta es un nutriente considerado esencial, su consumo está muy por debajo de las recomendaciones dietéticas en la actualidad. Esto podría deberse en parte por el miedo al colesterol que existe en la sociedad pese a no parecer existir evidencias claras. Además, el huevo es un alimento realmente bajo en calorías. Una unidad aporta solamente 80 calorías, aunque cabe destacar que dependerá de como lo cocinemos debido a que estas pueden aumentar.

El valor energético, no obstante, no es solamente su gran virtud. El huevo cuenta, además, con muchas vitaminas como la A, B2, B5, B12, D, K y minerales como el fósforo, hierro, potasio y selenio. Aunque estas variarán según el tipo, el modo de criar al animal o los factores ambientales seguramente sean en altas cantidades. Por ejemplo, según como se críe una gallina, el contenido de Omega 3 puede llegar a variar.

Pero los estudios no solo destacan la falta de evidencia nociva del huevo. Otras investigaciones, además, argumentan que se pueden incluir más huevos de los recomendados por el Ministerio de Consumo, siendo estos muy seguros como parte de una dieta saludable y variada.

¿Se debe lavar el huevo con agua?

Debido a que su consumo ha sido utilizado desde hace siglos por los humanos existen todo tipo de recetas relacionadas con este importante alimento. En España, por ejemplo, destacan por encima del resto los huevos fritos o la tortilla de patatas. Además, existen muchísimos platos en todo el mundo con el huevo como ingrediente.

Por ello, se deben seguir siempre una serie de recomendaciones para no tener problemas de salud relacionados con el consumo de ciertos alimentos. En ese sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alerta de que los huevos son uno de esos alimentos que no debemos lavar con agua pese a que “veamos su exterior cubierto de heces o paja”. Así, la organización expone que no se debe realizar este gesto ni antes de guardarlos en la nevera, ni cuando vayas a usarlos.

Así las cosas, la cáscara de huevo se caracteriza por ser porosa. Además, cuenta con una capa muy fina de cutícula que la impermeabiliza impidiendo que los gérmenes pasen al interior del alimento. Por este motivo, si lavamos los huevos con agua esta capa puede desaparecer dejando penetrar a las bacterias hasta el interior del huevo. Así, podrían desarrollarse una serie de peligros para la salud graves.

La OCU, además, expone también una serie de cosas que debemos evitar relacionadas con el huevo y la salud. Cuando vayamos a cocinar no podemos dejar que el exterior del huevo manche el interior al cascarlo. Tampoco se debe utilizar la cáscara para separar la clara de la yema o cascar el huevo en el borde del recipiente donde vayas a echarlo o comértelo.