Nuevos estudios avalan los datos de CAR-T en linfoma

El problema del acceso

«Necesitamos la aprobación de otras terapias CAR-T, sin lugar a dudas. Han demostrado resultados muy sólidos en patologías donde hay necesidades no cubiertas. Es muy dramático para los profesionales no tener acceso a estas terapias que aportan una solución clara», afirma Bastos. Actualmente, el acceso a estas terapias en España es un proceso lento. Aun contando con la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), hay tratamientos que no han llegado a nuestro país porque carece de precio-reembolso y, por ello, no se pueden administrar. Es el caso de brexucabtagén autoleucel para linfoma de células del manto, uno de los tratamientos más prometedores para esta patología. «Los datos presentados de esta terapia de la actualización del seguimiento a tres años muestran resultados muy positivos para el grupo de pacientes de altísimo riesgo. Hoy en día, está disponible en la mayoría de los países europeos, aunque, no se puede utilizar en España. Confiamos que el acceso a este tipo de tratamientos llegue pronto ya que a los hematólogos españoles nos empieza a inquietar el acceso a la innovación».