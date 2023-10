Se me cae mucho el pelo en otoño, ¿Debo preocuparme por mi salud?

No es necesario experimentar la amenaza de la calvicie de cerca para sentir la necesidad de comenzar a combatirla. Este problema es endémico en el caso de los hombres... y cada vez más frecuente en mujeres, posiblemente debido al estrés de la vida cotidiana y las deficiencias en nuestra dieta. Por lo tanto, cuando notamos un aumento en la cantidad de cabello que se nos cae, nos sentimos alarmados, lo cual es normal. Lo curioso es que, durante los meses de otoño, las consultas con especialistas por esta razón aumentan considerablemente.

Causas de la caída del cabello en otoño

En una cabeza promedio hay unos 100.000 cabellos. Y cada día crecen cabellos nuevos y se caen otros tantos. Cuando no existe alopecia, la producción y la caída de pelo se produce de forma casi simultánea y más o menos equilibrada. Cuando no existe alopecia, el número de cabellos nuevos que crecen a diario es de 100, aproximadamente.

Caída del cabello Pixabay

Así que, el pelo sigue su ritmo natural cuando la caída es también de unos 100 cabellos al día, aproximadamente. El ritmo de caída y nacimiento depende principalmente de factores hereditarios. Aunque también se ve favorecido por otras variables, como el uso de productos inadecuados, el consumo de medicamentos, tabaco y alcohol, la falta de sueño y el estrés, los nutrientes que incluimos en nuestra dieta, (…) y sí, también por el cambio de las estaciones. En el caso del otoño, este ritmo se acelera notablemente.

Es un fenómeno bastante conocido que durante septiembre y octubre notamos cómo el peine recoge una cantidad anormalmente grande de pelos. Sin embargo, no es algo por lo que tengas que preocuparte, porque en esta época no solo aumenta la caída del cabello, sino también su nacimiento. Pero, ¿por qué sucede?

Tal y como explican en el portal CuidatePlus, durante esta estación se produce un proceso normal en el que el ciclo del cabello se desincroniza. En condiciones normales, la mayoría de los cabellos están en la fase de crecimiento (anagen), pero en esta época del año se produce un cambio a la fase de caída (telogen). Después de un tiempo variable, este proceso se regula por sí solo y la mayoría de los cabellos regresan a la fase de crecimiento. Este período dura aproximadamente entre 2 y 3 meses. Después de este tiempo, el cabello recupera su ritmo normal de crecimiento y pérdida.

La caída del cabello es uno de los «daños colaterales» del otoño. larazon

En resumen, si el aumento estacional en la caída del cabello no es exagerado y no se prolonga durante demasiado tiempo, no es algo por lo que debamos preocuparnos. Sin embargo, si el aumento de la caída del cabello persiste y se prolonga durante más de 3 meses, es recomendable consultar a un especialista en dermatología capilar. El médico podrá evaluar la situación y determinar si hay alguna condición subyacente que esté causando la caída del cabello. Lo más importante es abordar el problema a tiempo para obtener los mejores resultados.