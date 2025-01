Cómo adelgazar 12 kilos sin pisar un gimnasio

Con el acceso a internet, tenemos al alcance de nuestras manos cualquier tipo de información, incluida la relativa a la actividad física y el deporte. La Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) explica que en una reciente encuesta se llegó a determinar que el 63,7% de los hombres y el 48,4% de las mujeres presentan exceso de peso en nuestro país.

Por ello es muy importante atender a nuestro peso ya que en muchas ocasiones un exceso de este puede provocar problemas de salud. La mayoría de las personas esperan bajar de peso mediante una dieta milagrosa o ejercicios cómodos que no involucren mucho esfuerzo. Aunque según los expertos es algo imposible. Ahora bien, existen distintos métodos de adelgazar sin tener que ir al gimnasio, pues al fin y al cabo la mayoría de expertos en nutrición y dietética coinciden que con un déficit calórico se puede reducir el peso corporal, es decir, quemar más calorías de las que consumes.

El método de Silvia Moreno para adelgazar sin ir al gimnasio

La Tiktoker Silvia Moreno comparte en sus redes sociales cuál es el método con el que ella adelgazó 12 kilos sin pisar un gimnasio. Comienza el vídeo explicando que no estuvo 2 horas en el gimnasio ni bebiendo 2 litros de agua porque estaría mintiendo. Explica que hacía ayuno de unas 12 horas inconscientemente, pues cenaba a eso de las 10 de la noche y desayunaba sobre las 10 de la mañana.

Otro consejo que le ayudó fue reducir el tamaño de los platos, pasando de uno más grande a uno más pequeño, explica que "de esta manera estás engañando a tu cerebro haciendo que piense que hay más comida de la que realmente hay". Otro tip es que "como yo no hacía nada de ejercicio y me sentía mal, iba caminando a todos los sitios en los que había quedado con mis cascos y mi música". Afirma que "ya me podía ir a cualquier parte del mundo porque ese momento era mi momento, se me hacía tan ameno que ni me enteraba". De esta manera, sin darse cuenta estaba quemando calorías.

También cambió su alimentación cuando quedaba, explica que "en vez de tomarme mi cervecita con limón o un refresco, lo que hacía era pedirme un té o un café con leche y hielo". En esta parte es cuando llega a afirmar que "anulé completamente el consumo del azúcar, por lo que al té o al café no le echaba absolutamente nada". También dejé de consumir el pan de barra y lo sustituí por pan integral que se puede encontrar en Mercadona o en cualquier supermercado, los nutricionistas y dietistas te lo aconsejan".

Por otro lado habla del aceite, "el aceite solo tomaba una cucharadita al día, yo todos los alimentos me los comía o a la plancha, o al horno, o al vapor". Por último explica el punto que para ella es obvio pero clave y el que más la hizo adelgazar: "para cenar lo que hacíamos era coger un estuche de vapor de microondas y poníamos pescado, cebolla, huevo, lo que quisiéramos. Lo único que hay que hacer es echarle unas gotitas de agua y lo ponías dos minutos y medio al microondas y ya estaría".

Aunque este vídeo se volvió muy viral en redes, algo muy importante que hay de recordar es que este método es el que le funcionó a Silvia Moreno, no todos tenemos el mismo metabolismo ni la misma capacidad de quemar calorías. En la mayoría de los casos siempre se recomienda acudir a un profesional si ves que en el proceso de pérdida de peso te sientes estancado. La propia influencer aclara que "yo os estoy diciendo lo que a mí me sirvió" y que quizás puede ayudar a más de uno.

¿Qué dicen los expertos sobre adelgazar sin pisar el gimnasio?

La nutricionista Marialy Alonso habla en sus redes sociales sobre bajar de peso sin hacer ejercicio. Aunque afirma que es una práctica posible mediante un déficit calórico, no la recomienda. Su no recomendación se debe a que "además de que el ejercicio es movimiento, es vida y es súper importante para los seres humanos, independientemente de eso, al tú estar en un déficit calórico y no darle las calorías suficientes que tu cuerpo necesita y la energía que tu cuerpo necesita, tu cuerpo va a querer ahorrar energía de otro lado y si no puede agarrarlo de la comida se va a ir o tu masa muscular o a tu grasa y ¿qué pasa?, pues tristemente a lo primero que se va es a tu músculo. Si tu estás haciendo déficit calórico y no trabajas esas fibras musculares, no estimulas esos músculos y no los usas, tu cuerpo se va a ir a atacar la masa muscular para agarrar energía y vas a empezar a perder masa muscular, entonces eso no es ideal, a la larga es contraproducente".

Entonces lo que recomienda es un déficit calórico moderado para que no te sientas con baja energía y además que hagas ejercicio para estimular estas fibras musculares y así no pierdas tu masa muscular y todo lo que bajes si sea de grasa corporal.