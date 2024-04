Desarrollan un desodorante 'biológico' que quita el mal olor de axilas para siempre

¿Por qué el olor del sudor que desprenden las axilas huele mal? ¿Y por qué es peor en algunas personas? Lo cierto es que no siempre es cuestión de higiene. La intensidad de este hedor también depende de factores como la edad, la dieta o la genética. Sin embargo, las verdaderas responsables de que emitamos esta desagradable fragancia son un grupo de bacterias que, sí, habitan en nuestros sobacos.

En concreto, el olor corporal de las axilas procede de estos microorganismos, que viven en ambientes húmedos del cuerpo. Estos se 'alimentan' del sudor producido por las glándulas sudoríparas, que es inodoro. Naturalmente, no olemos mal. Pero este proceso de metabolización bacteriano convierte los compuestos químicos que produce la piel en moléculas olorosas. Dependiendo de qué especies vivan en tu epidermis, así olerá el aroma que segregas.

Los desodorantes, una solución ineficaz

Por lo general, estas bacterias son inofensivas. Para neutralizar su impacto, las personas solemos utilizar desodorantes en las axilas, pero esta solución no es del todo eficaz. A grandes rasgos, lo que hace un desodorante es taponar las glándulas con productos químicos (sales de aluminio) para impedir la sudoración.

Aunque no se han demostrado los efectos negativos para la salud que puede conllevar la absorción del aluminio presente en los desodorantes y otros cosméticos a través de la piel, y faltan estudios en este área, «sí existen recomendaciones de reducir la exposición al aluminio reduciendo el uso de antitranspirantes», señala la OCU (La Organización de Consumidores y Usuarios).

Pero tal vez exista una forma de deshacerse de las bacterias y quitar el mal olor de axilas para siempre; de una forma menos invasiva para las glándulas. Este es el camino que ha emprendido un grupo de investigación japonés, cuya misión es fabricar un 'desodorante' biológico, que erradique las bacterias que producen el mal olor sin afectar al resto del cuerpo.

Un bacteriófago que se 'coma' a los microorganismos que causan el mal olor de axilas

El grupo dirigido por Satoshi Uematsu, catedrático de la Universidad Metropolitana de Osaka, y Kosuke Fujimoto, catedrático adjunto de la Facultad de Medicina, recogió muestras de fluidos corporales de las axilas de 20 hombres considerados sanos. Previamente, un panel olfativo subjetivo las clasificó en dos tipos de olores, de los cuales 11 personas tenían un olor más perceptible.

Los investigadores analizaron la materia producida a partir del metabolismo bacteriano y el ADN de la microflora cutánea. Descubrieron una mayor presencia de precursores causantes del olor en esas 11 muestras, junto con una proliferación de un tipo de bacterias: las Staphylococcus hominis. Estudios anteriores avala que las S. hominis producen 3M3SH, una de las moléculas más pestilentes.

A continuación, el equipo sintetizó una lisina a partir de un bacteriófago, esto es, un virus que ataca a las bacterias. Este virus infecta a S. hominis. Durante los experimentos in vitro, se descubrió que esta lisina sólo ataca a S. hominis, no a otras bacterias normalmente presentes en la piel. Por eso, los científicos la consideraron segura. El estudio se publica en Journal of Investigative Dermatology.

«Hemos realizado un análisis metagenómico a gran escala de la microflora de la piel utilizando el superordenador SHIROKANE de la Universidad de Tokio y hemos descubierto que S. hominis es importante en el desarrollo del olor», explica la profesora adjunta Miho Uematsu, del Departamento de Inmunología y Genómica. «La identificación de la lisina que ataca a S. hominis es también el resultado del exhaustivo análisis del genoma», indica.

Por su parte, el Dr. Miki Watanabe, que forma parte del Departamento de Inmunología y Genómica y del Departamento de Dermatología, añade que «los olores axilares son uno de los pocos trastornos dermatológicos en los que las bacterias son la causa principal. Aunque muchos pacientes padecen mal olor axilar, existen pocas opciones de tratamiento. Creemos que este estudio dará lugar a una nueva terapia», asegura.