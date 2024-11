Dieta OMAD: ¿Es saludable comer una sola vez al día?

Comer solo una vez al día, es una tendencia alimenticia que ha ido ganando popularidad en estos últimos años. Y ha llamado mucho la atención debido a la gran diferencia que existe entre hacer las típicas tres comidas de siempre a tan solo una única comida en todo el día. Se podría decir que es llevar al extremo la dieta del ayudo intermitente.

Esta dieta es conocida como la dieta OMAD (One Meal a Day). Para muchos este hábito contienen beneficios como la pérdida de peso, pero algunos expertos se han planteado preguntas sobre su impacto en la salud. ¿Puede nuestro cuerpo adaptarse a este patrón alimenticio sin comprometer su funcionamiento? ¿Es realmente saludable?

¿Qué es la dieta OMAD?

La dieta OMAD es una forma extrema de ayuno intermitente, que limita las horas de consumo de alimentos a una sola comida diaria. A diferencia del ayuno intermitente más tradicional, que permite comer en una ventana de tiempo de 8 o incluso 4 horas, la dieta OMAD concentra la ingesta calórica en solo una hora al día. Esto significa que una persona en esta dieta consume todas sus calorías en una sola sesión.

¿Es sostenible este hábito de alimentación?

Para la mayoría de las personas, comer solo una vez al día puede resultar difícil de mantener, ya que acostumbrados a realizar entre tres y cinco comidas al día, realizar solo una conllevaría a pasar hambre a casi todas horas. Así lo ha explicado la Dra. Caroline Apovian especialista en obesidad en The New York Times. Esta advierte que este tipo de dieta puede generar hambre excesiva a lo largo del día, llevando a que la persona coma de más en la única comida que tiene, lo cual no garantiza una alimentación equilibrada. Apovian, que recomienda el ayuno intermitente a algunos de sus pacientes, sugiere en cambio métodos menos restrictivos, como comer solo entre las horas de luz (por ejemplo, de 7 a.m. a 7 p.m.).

¿Qúe beneficios y riesgos tiene?

Aunque la ciencia sobre el ayuno intermitente está en constante evolución, los estudios sobre la dieta OMAD son limitados. Algunas investigaciones indican que comer una sola vez al día podría favorecer la pérdida de peso en ciertas personas, pero otros estudios sugieren que estos beneficios pueden atribuirse a la reducción calórica en general, más que al momento de consumo. Los expertos señalan que comer solo una vez al día puede hacer difícil obtener los nutrientes necesarios, especialmente para personas físicamente activas.

El Dr. Mark P. Mattson, investigador en neurociencia, ha estudiado el ayuno intermitente y sugiere que la alternancia entre períodos de ayuno y alimentación podría activar procesos celulares que mejoran la regulación del azúcar en sangre y la resistencia al estrés. No obstante, Mattson, quien sigue una rutina de ayuno que le permite comer entre las 12 p.m. y las 6 p.m., recalca que la OMAD podría no ser sostenible para todos.

¿Qué dicen los estudios?

Según The New York Times las investigaciones en ayuno intermitente suelen tener limitaciones: suelen ser estudios a corto plazo y con pocos participantes. A pesar de ello, algunos estudios sugieren que el ayuno intermitente puede ayudar a regular el peso y mejorar ciertos aspectos de la salud metabólica. Sin embargo, la Dra. Alice H. Lichtenstein, investigadora en nutrición, subraya que los resultados en general son variados y que no existe una fórmula alimenticia universal. Según ella, cada persona tiene diferentes necesidades y horarios, por lo que un enfoque personalizado es clave.