El ejercicio para personas mayores que es cuatro veces más eficiente que caminar

A medida que envejecemos, mantenerse físicamente activo se vuelve no sólo recomendable, sino esencial para preservar la salud cardiovascular, la movilidad y la calidad de vida. Si bien caminar ha sido tradicionalmente uno de los ejercicios más recomendados para la tercera edad, un estudio reciente y diversas investigaciones biomecánicas coinciden en que el ciclismo, incluso en su versión más moderada y adaptada, puede ser hasta cuatro veces más eficiente que caminar. Y lo mejor: es accesible, bajo impacto y perfectamente compatible con las capacidades físicas de la mayoría de los adultos mayores.

El ejercicio que es cuatro veces más eficiente que caminar

¿Por qué es más eficiente montar en bicicleta que caminar? La respuesta está en cómo el cuerpo utiliza la energía. Caminar implica un movimiento pendular de las piernas que eleva las extremidades contra la gravedad con cada paso. Esto genera un gasto energético mayor del que se percibe, especialmente a largo plazo.

En cambio, en la bicicleta, las piernas giran en un movimiento circular más pequeño, lo que requiere menos energía. Además, al pedalear se evitan los microimpactos del pie contra el suelo que ocurren al caminar. Esos pequeños “golpes” no sólo desperdician energía, sino que pueden afectar articulaciones ya sensibles, como rodillas, tobillos y caderas.

El ciclismo, en cambio, transforma casi toda la energía muscular en movimiento hacia adelante, sin las pérdidas por colisión que sí existen al caminar. Esta eficiencia biomecánica es especialmente valiosa en edades avanzadas, donde el desgaste articular y la fatiga limitan muchas formas de actividad física.

No hace falta subirse a una bicicleta de montaña ni recorrer grandes distancias para beneficiarse. Basta con 20 o 30 minutos de pedaleo moderado en una bicicleta estática, de paseo o incluso eléctrica para activar la circulación, fortalecer los músculos de las piernas y mejorar el equilibrio.

Diversos estudios respaldan esta idea. Un artículo publicado por The Journal of Aging and Physical Activity reveló que adultos mayores que practicaban ciclismo de forma regular mostraban mejor coordinación motora, mayor densidad ósea y una reducción significativa del riesgo de caídas respecto a quienes caminaban como único ejercicio. Incluso se ha observado una mejora en las funciones cognitivas, gracias a la mayor oxigenación cerebral derivada del ejercicio aeróbico.

Una de las grandes ventajas de la bicicleta es su bajo impacto. Al no haber golpes repetitivos contra el suelo, el riesgo de lesiones se reduce drásticamente. Esto convierte al ciclismo en una actividad ideal para personas con artritis, osteoporosis o problemas articulares. A diferencia de actividades como correr o hacer aeróbicos, pedalear puede realizarse con total seguridad, adaptando la intensidad a las capacidades del usuario.

Montar en bicicleta: el ejercicio para personas mayores que es cuatro veces más eficiente que caminar Freepik

Más allá de lo físico, montar en bicicleta también puede tener un impacto positivo en la salud mental. Para muchas personas mayores, salir a pedalear se convierte en un momento de conexión con el entorno, de disfrute del aire libre y de socialización, si se hace en compañía. Estos factores contribuyen a combatir la soledad, mejorar el estado de ánimo y reducir los niveles de estrés.

Y no hay que olvidar el componente económico: la bicicleta es una inversión única, sin gastos recurrentes como un gimnasio o clases dirigidas, y puede utilizarse incluso dentro del hogar si se opta por una estática.

¿Y si no puedo pedalear?

Para quienes tienen movilidad muy reducida, existen bicicletas adaptadas o triciclos que ofrecen estabilidad y comodidad. También hay opciones como pedaleras portátiles, que permiten realizar el movimiento circular sentado en una silla, incluso viendo la televisión. Es decir, siempre hay una alternativa segura para aprovechar los beneficios del pedaleo.

Aunque caminar seguirá siendo una excelente opción para mantenerse activo, especialmente en la tercera edad, el ciclismo emerge como una alternativa aún más eficiente y saludable. Cuatro veces más eficaz en términos energéticos, suave para las articulaciones y con beneficios tanto físicos como mentales, pedalear es, sin duda, una de las mejores decisiones que una persona mayor puede tomar para cuidar su bienestar. Ya sea sobre dos ruedas, con asistencia eléctrica o desde la comodidad del salón, la bicicleta demuestra que nunca es tarde para moverse.