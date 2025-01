Esta es la razón por la que no debes abusar de la cerveza sin alcohol según una nutricionista: "Quitan alcohol, pero añaden..."

Otra cosa no pero en España podemos alardear de nuestra inexpugnable pasión por la cerveza. Tanto por la riqueza y variedad de las fábricas esparcida por todo el territorio nacional como por nuestra actitud ante ella. Y es que no es para menos porque tenemos algunas de las mejores cervezas del mundo. Para hacernos una idea, el consumo per cápita en España, según los datos registrados por el portal de estadística en línea, Statista, fue de 55 litros anuales en 2023. Por tanto podemos considerar que este elemento es uno de los componentes esenciales de nuestras reuniones en terrazas y bares.

Sin embargo, todo tiene su momento en esta vida, y, como consecuencia del paso de los años y el consecuente deterioro de nuestras defensas, los médicos nos recomiendan dejar el alcohol a un lado. Pero, como no podemos renunciar a nuestra cerveza fría en mitad del verano, recurrimos a la opción que nos aleja de esta sustancia, en efecto nos referimos a la cerveza sin alcohol. No obstante, este brebaje es cuestionable en lo que se refiere a su naturaleza. Es así como algunos dietistas intentan dejar de lado esta bebida por su consumo irresponsable.

Tal es el caso de la nutricionista Isabel Raya que, a través de sus publicaciones en redes sociales, acumula miles de seguidores en el mundo digital. raya nos informa sobre los riesgos no concebidos en la sociedad de la ingesta de esta bebida, pues "quitan el alcohol pero añaden azúcar" revela la especialista. Aunque pueda parecer lo contrario, respecto al consumo total de todos los tipos de cervezas que existen, la variante sin alcohol representa el 14% sobre el total. Por tanto, su consumo es representativo o al menos más alto de lo que se piensa en un principio.

¿Por qué no debería abusar de la cerveza sin alcohol?

"La cerveza dispara los azúcares en sangre. La sin alcohol, también" esclarece la nutricionista. De hecho, para generar una mayor adicción, los niveles de azúcar en esta opción son considerablemente mayores. A la publicación en cuestión Raya incluye una comparativa entre los dos brebajes. Por un lado, por cada cien mililitros, en la opción alcohólica encontramos 3,4 gramos de hidratos de carbono de los cuales 0,1 gramos son de azúcares. En la contraparte, la bebida sin alcohol incluye 6.2 gramos de hidratos de carbono y más de la mitad, es decir, 3,4 gramos, son de azúcares.

"En una lata de 33 centilitros estamos consumiendo más de 11 gramos de azúcar, casi tres cucharaditas" advierte nuestra protagonista. De esta manera, los cambios son más notorios a largo plazo, cuando el sistema metabólico se estabiliza y la actividad física cesa: "Quizá esto no lo veas como un problema a los 20, pero te aseguro que cuando superas los 40, sí que se nota". Además, los carbohidratos de este tipo de cerveza incrementan el contenido de glucosa en sangre rápidamente "pudiendo provocar picos de azúcar". Y estos picos facilitan notablemente la acumulación de grasa.

Consejos para un consumo responsable

Además de los posibles riesgos que conlleva el abuso de la cerveza sin alcohol, la dietista ha dibujado una hoja de ruta para minimizar el impacto de esta bebida en nuestra organismo: