La estrategia en siete pasos para mantenernos en forma estas navidades, según expertos

La Navidad suele ser sinónimo de cenas, brindis y sofá… y de la sensación de que todo el esfuerzo del año se va por la borda. Desde Piko Studios defienden justo lo contrario: "unas semanas no tienen que arruinar todo tu año". Su propuesta es una guía realista en siete pasos para disfrutar de las fiestas sin perder del todo la forma ni las ganas de cuidarse.

1. Prioriza el movimiento

El objetivo no es batir récords, sino mantenerse en marcha. Desde Piko Studios recomiendan al menos dos sesiones a la semana de 45–60 minutos para conservar fuerza y tono. "Si viajas o tienes la agenda llena, la alternativa es sencilla: caminar a buen ritmo o hacer una rutina corta en casa. Lo importante es no pasar días y días completamente inactivo", aseguran.

2. Entrenamientos con intención

En Navidad no sobra el tiempo, así que lo ideal según los expertos es apostar por sesiones exprés de 20–30 minutos full body con movimientos que lo activen todo:

Sentadillas

Flexiones

Peso muerto

Planchas frontales

"La clave es elegir ejercicios que trabajen muchos grupos musculares a la vez", señalan, en lugar de rutinas largas imposibles de cumplir en estas fechas.

3. Disfruta… pero con equilibrio

El gran error, explican, es pensar "ya que me he pasado, en enero, empiezo de cero". Su filosofía es otra: disfrutar de las cenas y meriendas navideñas sin renunciar ni al movimiento ni al descanso. Ese punto medio evita el típico sube y baja de excesos y restricción que pasa factura física y mentalmente.

4. No sacrifiques el sueño

Dormir poco aumenta la fatiga y el hambre emocional, y con ello la falta de motivación para entrenar. Desde Piko Studios lo resumen como "una pescadilla que se muerde la cola". Un truco que proponen es salir a dar un paseo después de una noche larga, para despejar la mente y ayudar al cuerpo a resetearse.

5. Haz un compromiso realista

Según su experiencia, quienes mejor se mantienen durante la temporada navideña siguen tres reglas sencillas:

Reducir sin abandonar. Quizá entrenes menos, pero no desaparezcas del todo.

Quizá entrenes menos, pero no desaparezcas del todo. Calidad por encima de cantidad. " Dos buenos entrenos valen más que prometer cinco y no hacer ninguno", recuerdan.

Dos buenos entrenos valen más que prometer cinco y no hacer ninguno", recuerdan. Poner los entrenos en la agenda, igual que cualquier otro plan navideño.

6. Mantén el trabajo de fuerza

Aunque bajes el ritmo, piden no renunciar a los ejercicios de fuerza, ya que es la que protege articulaciones, postura y metabolismo… justo lo que más se resiente cuando se encadenan comidas y sedentarismo.

7. Suma movimiento "invisible" en tu día a día

Subir escaleras en vez de ascensor, ir andando a por regalos, bajarte una parada antes del metro… Todo cuenta. "El movimiento cotidiano es una alternativa perfecta para las semanas de menos entrenamientos estructurados", explican los expertos.

Para el equipo de Piko Studios, el mensaje final es claro: disfrutar de las fiestas y cuidarse no son conceptos opuestos. Se trata de ajustar expectativas, moverse un poco cada día y llegar a enero con ganas de seguir, en lugar de empezar desde cero.