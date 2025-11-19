Esta es la bebida que tiene incluso más calcio que la leche de vaca

Toda la vida la leche de vaca ha sido la gran protagonista de nuestra alimentación, sobre todo por las mañanas en los desayunos. Por el calcio, las proteínas y otros nutrientes esenciales se le atribuye esa importancia. Sin embargo, el panorama ha cambiado. Cada vez se buscan alternativas que se adapten mejor a sus necesidades: intolerantes a la lactosa, preferencias dietéticas o simplemente interés por opciones más ligeras y de origen vegetal.

Este cambio de hábitos ha impulsado el auge de las bebidas vegetales. Avena. almendra, arroz, coco, etc. La lista es larga y cada uno ofrece un perfil nutricional distinto. Aunque por su enorme riqueza mineral: la "leche" de sésamo.

Una fuente excepcional de minerales

La semillas de sésamo concentran una cantidad notable de calcio, además de aportar magnesio, hierro y zinc. Gracias a esta combinación, la bebida elaborada a partir de ellas se ha convertido en una de las opciones vegetales más completas desde el punto de vista nutricional.

De hecho, diversos análisis señalan que la "leche" de sésamo puede contener más calcio que la leche de vaca, con la ventaja de ser un producto 100% vegetal, sin lactosa ni colesterol. A ello se suma la presencia de grasas insaturadas -incluidos omega 3 y omega 6- que contribuyen al bienestar cardiovascular y al buen funcionamiento del organismo.

Su sabor suave y textura cremosa hacen que encaje en multitud de usos: se puede tomar sola, mezclar con cereales o añadir al café como sustituto de la leche tradicional.

Cómo prepararlo en casa

Una de las ventajas de esta bebida es que puedes elaborarla tú mismo con pocos ingredientes y sin grandes complicaciones

Ingredientes

4-5 tazas de agua

1 taza de semillas de sésamo

4 dátiles

4 gotas de extracto de vainilla

Una pizca de sal

Preparación

Introduce todos los ingredientes en la batidora, respetando el orden anterior, y ciérrala bien.

Comienza triturando a baja velocidad y aumenta progresivamente hasta alcanzar la máxima potencia

Si lo necesitas, utiliza la varilla o empujador de la batidora para facilitar que la mezcla se integre de forma uniforme.

Bate durante 60–90 segundos, hasta obtener una textura homogénea.

Filtra la preparación con una tela fina o una bolsa para bebidas vegetales, presionando para extraer todo el líquido

Guarda la leche en una botella de vidrio y consérvala en la nevera durante 3–4 días

El resultado es una bebida delicada, ligeramente dulce y con el toque aromático a vainilla. Una alternativa nutritiva, energética y vegetal que puede convertirse en un excelente aliado para tu dieta diaria