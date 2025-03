Este es el peor ejercicio para la artrosis de rodilla: no es lo que crees

La artrosis u osteoartritis de rodilla es un síndrome doloroso degenerativo y discapacitante que afecta a las articulaciones que componen la rodilla. Aunque es multifactorial, tiene mucho que ver con factores como la edad o el peso.

El Dr. Henning Bliddal, especialista en reumatología afirma que "La artrosis de rodilla relacionada con la obesidad es una enfermedad progresiva que puede provocar dolor y rigidez en la rodilla y afectar a funciones cotidianas fundamentales, como caminar o desplazarse".

La actividad física por su parte tiene una gran cantidad de beneficios para el organismo. Pero, sin embargo, hay que atender a diferentes factores tales como la intensidad, la carga, la periodicidad y otros más. Pero lo realmente importante es adecuar la actividad física a los problemas que tengas o deportes que practicas.

El peor ejercicio para la artrosis de rodilla según un experto

Un fisioterapeuta a través de sus redes sociales conocido como @fisioterapia a tu alcance explica a la ciudadanía cuál es el peor ejercicio para la artrosis de rodilla. Y, la realidad es que es uno que realmente no esperabas.

El profesional comienza el vídeo afirmando que "Muchos piensan que ciertos ejercicios desgastan más las rodillas, pero hay algo mucho pero que la mayoría está haciendo sin darse cuenta. Muchos piensan que si les duele la rodilla lo mejor es moverse lo menos posible". Pero esto no es así

Ahora bien, lo explica mediante el ejemplo de un coche. ¿Qué pasa con un coche que leva meses sin moverse? neumáticos degastados, discos oxidados y batería agotada". Pues lo mismo sucede con el cuerpo. "si dejas de moverte, los músculos que la protegen se debilitan", en referencia a la rodilla. "la articulación pierde lubricación y cada vez cuesta más moverse"

Por último explica que "el verdadero problema no es hacer ejercicio, sino no implicarte en tu recuperación y no hacer absolutamente nada"

Mejores ejercicios para la artrosis de rodilla

Por otro lado, el profesional no solo explica el problema sino que también ofrece una solución. En este caso, indicando qué ejercicios podemos hacer para solventar este problema. En primer lugar explica que "no necesitas hacer ejercicios super complicados para mejorar". En este caso nos enseña uno para empezar a mover la rodilla sin riesgo. Solo hay que seguir los siguientes pasos:

1. Siéntate en el sofá y coloca tu pierna sobre los cojines.

2. Coloca una toalla justamente por debajo de al rodilla.

3. Aplasta fuertemente contra la toalla que colocamos debajo de la rodilla al mismo tiempo que llevas la punta del pie hacia ti sin despegar el talón.

Con estos simples pasos puedes mejorar la movilidad en la rodilla y que la artrosis tan molesta no progrese. Por último el profesional aclara que "recuerda, el pero ejercicio para tu rodilla es no hacer ejercicio, tu rodilla no necesita reposos, necesita movimiento".