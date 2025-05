Los tres nuevos productos de Mercadona que no debes incluir en tu dieta, según una nutricionista

Las estanterías de Mercadona reciben constantemente nuevos productos que generan expectación entre los consumidores, especialmente entre quienes buscan combinar sabor y comodidad. Sin embargo, no todo lo que se vende como apetecible resulta ser una opción saludable. Así lo advierte la nutricionista Gema Navarro, especialista en nutrición integrativa, quien ha analizado recientemente algunas de las últimas incorporaciones al catálogo del supermercado valenciano.

Desde su cuenta de Instagram (@tu_nutripedia), Navarro ha compartido su visión crítica sobre tres productos cárnicos que han despertado el interés de los compradores, pero que, bajo su lupa, distan mucho de ser recomendables para una dieta equilibrada.

El primero en su lista es el medio pollo adobado. Aunque tiene una apariencia sencilla y práctica, este alimento contiene sulfitos, un tipo de conservante que, según explica la nutricionista, puede causar efectos adversos como cefaleas o malestares digestivos. "No está mal como idea puntual, pero no es adecuado para el consumo habitual", señala. Los sulfitos, frecuentes en productos procesados, no deberían normalizarse en la alimentación diaria.

Le sigue otro de los lanzamientos más virales: la carne de kebab pulled pork. Pese a su popularidad en redes, Navarro alerta sobre su composición. El producto incluye azúcares añadidos, aceites vegetales refinados y aromas artificiales, elementos típicos de los alimentos ultraprocesados que, lejos de nutrir, sobrecargan al organismo con ingredientes poco recomendables. Para la experta, este tipo de comidas deben consumirse con mucha moderación, si es que se consumen.

Por último, Navarro analiza las patatas con carne de kebab, que, a simple vista, podrían parecer una opción casual y sin grandes riesgos, más aún cuando muchos las preparan en freidoras de aire. No obstante, la nutricionista advierte: "No te fíes por su aspecto crujiente ni por la etiqueta de 'saludable' solo porque no se fríen en aceite tradicional". A su juicio, el verdadero problema está en los ingredientes utilizados, de baja calidad nutricional y en la falsa sensación de estar comiendo sano.

El mensaje de fondo que lanza Navarro es claro: lo que parece saludable no siempre lo es. Más allá de las técnicas de cocción o del marketing que rodea a ciertos productos, la clave está en revisar con atención la lista de ingredientes y priorizar alimentos frescos y mínimamente procesados.