El café ayuda a adelgazar y quemar grasas, pero solo si lo tomas así (según la ciencia)

El café es una bebida que en España tiene una gran arraigo. Este consumo lleva a nuestro país a situarse entre los más cafeteros de Europa. Cada español toma una media de tres tazas y media café al día, según el último informe sobre los «Hábitos de Consumo de Café en España» realizado por la cadena Café & Té. Lo normal es hacerlo por costumbre y tradición. Hay quien usa el café para despertarse con más energía y otros afirman que además de gustarle su aroma y sabor, el café tiene un efecto adelgazante. ¿Pero esto es cierto?

En primer lugar debemos saber que el café, si se toma, debe beberse con moderación. Existen evidencias científicas de que superar una media de cuatro cafés diarios puede tener consecuencias drásticas para nuestra salud cerebrovascular (especialmente en las personas con antecedentes) y convertirse en un factor de riesgo de ictus grave. Aun así, los beneficios del café tomado con moderación se agolpan estudio tras estudio, sorprendiendo a los investigadores por los numerosos aspectos positivos que esta bebida puede aportar a nuestra salud.

Así, los beneficios que se asocian con la ingesta moderada de café son cardiovasculares, cerebrales e incluso se ha relacionado el consumo de café con una mayor longevidad. Además, múltiples estudios afirman que el café puede ayudar a adelgazar o contribuir a la pérdida de peso. No obstante, en el campo del «café adelgazante» los resultados varían mucho de una investigación a otra. Si bien algunos informes manifiestan que acelera el metabolismo y promueve la quema de grasas, otros se han demostrado contradictorios.

En esta línea, un nuevo estudio liderado por investigadores daneses y publicado en la prestigiosa revista Nutrients, afirma haber demostrado cómo debe consumirse el café para ayudar a adelgazar y quemar grasas más rápidamente. El trabajo estudia el efecto de un compuesto presente en el café que, según sus resultados, puede ayudar a evitar el desarrollo de ciertas condiciones de salud relacionadas con malos hábitos de alimentación y sobrepeso previos a la diabetes tipo 2.

¿Qué es el cafestol? Beneficios de este componente del café

Hablamos del cafestol, que es una molécula diterpeno (es decir, que otorga sabor y aroma) presente en el café en un 0,6% de cada grano. A pesar de esta gran presencia en el producto, la manera en la que se cocina tiene un gran impacto en el resultado final y en la cantidad de cafestol que contiene cada taza de café.

En este sentido, el estudio que llevaron a cabo los investigadores de Dinamarca analizó los impactos en la salud de este componente del café, incluida su capacidad para adelgazar o reducir el volumen del abdomen. En su último trabajo, los científicos quisieron evaluar las consecuencias del cafestol en la sensibilidad a la insulina y la tolerancia a la glucosa en individuos sanos con un perímetro de cintura elevado, al tratarse esto último de un índice de riesgo de diabetes.

Para ello, los científicos del estudio:

Reclutaron a 40 hombres y mujeres adultos de entre 25 y 78 años.

En el caso de los hombres, todos tenían un perímetro de cintura o estómago de más de 40 pulgadas (102 centímetros). Las mujeres tenían más de 35 pulgadas (88 centímetros) de tripa o cintura.

de más de 40 pulgadas (102 centímetros). Las mujeres tenían más de 35 pulgadas (88 centímetros) de tripa o cintura. Los participantes recibieron de manera aleatoria una dieta que incluía cápsulas de 6 miligramos de cafestol o un placebo dos veces al día, en el desayuno y la cena. Todo ello durante un periodo de 12 semanas.

Y he aquí la clave: podrían tomar todo el café filtrado que quisieran, pero tan solo una taza de café sin filtrar, ya que es en esta variante donde está más presente el cafestol. Los voluntarios del estudio estuvieron monitorizados en todo momento para evaluar diversas variantes, desde la medición del peso hasta el control de valores hepáticos.

El café que ayuda a adelgazar: sin filtrar

El objetivo o la premisa primera de los investigadores pasaba por comprobar cómo el cafestol beneficia directa y positivamente a la tolerancia a la glucosa o a la sensibilidad a la insulina, pero lo resultados no fueron así. Para su sorpresa, el cafestol no mejoraba ninguno de los dos parámetros.

Lo que sí que descubrieron es que el café sin filtrar, mediante el diterpeno del cafestol, ayudó a adelgazar reduciendo el peso corporal en un 2%, la grasa visceral que rodea peligrosamente los órganos en un 5% y una enzima hepática llamada gamma-glutamil transferasa (GGT) en un 15%, mejorando así la salud del hígado.

De hecho, mientras que los participantes que tomaron café sin filtrar y por ende una mayor carga de cafestol adelgazaron 880 gramos de peso, los que consumieron café filtrado ganaron 920 gramos. Por lo tanto, el estudio considera que el cafestol del café puede cambiar la forma en al que se procesa la grasa en el organismo o un aumento indeseable de la resistencia a la insulina en los tejidos grasos.

Sin embargo, de manera distinta a otros estudios sobre el cafestol, en este análisis no se reportó un aumento de colesterol ni un aumento de presión arterial. Por lo que 6 mg de cafestol en dos veces al día podría suponer una dosis de café no perjudicial en este aspecto.

En líneas generales, el estudio arrojó resultados contradictorios que dieron luz cuál es la cantidad ideal y saludable de café y cómo debemos tomarlo de acuerdo con nuestros objetivos, ya que ayudó a reducir el peso de los participantes. Pero el estudio también puso en relieve que el café no afecta a la resistencia de insulina y que, incluso, puede existir un riesgo probable de aumentarla, lo cual puede derivar en diabetes tipo 2.

Cómo hacer café sin filtrar para quemar grasa

El cafestol se encuentra con mayor carga en cafés sin filtrar. Estos tipos son aquellos que se realizan, por ejemplo, con prensa francesa, el turco, el expreso, el café hervido o el café de pota. Por supuesto estos métodos serán inservibles si los acompañamos con grandes cantidades de azúcar blanco.

Hay otras alternativas para edulcorar los cafés, pero precisamente métodos como la prensa francesa harán que el sabor del café sea el ideal. ¿Sabías que en las catas de café por baristas especializados se suele utilizar la prensa francesa o de émbolo para poder saborear cada detalle de la taza en lugar de la habitual cafetera italiana?

Si sumamos estas maneras de hacer la bebida a un grano de café de especialidad molido en casa y no lo adulteramos con azúcares, conseguiremos el café más saludable para adelgazar, de acuerdo a lo que por el momento ha hallado la ciencia. Además, otros estudios recomiendan tomar el café por las mañanas, no hacerlo antes de ir al gimnasio y no más allá de la comida por ser vasoconstrictor y entorpecer el descanso nocturno.

Esto no significa que debamos aumentar el consumo de café para contrarrestar el riesgo de sobrepeso. Tampoco debemos usarlo como único método para provocar un adelgazamiento. Por lo mismo, debemos avisar a nuestro proveedor médico habitual de cualquier cambio en la dieta.

Además, es imprescindible tener en cuenta que para adelgazar de forma saludable es preciso diseñar un plan nutricional y de ejercicio que se ajuste a cada persona. Por supuesto, debemos tener en cuenta patologías previas, especialmente trastornos de la conducta alimentaria y patologías cardiovasculares. Además, si nuestro objetivo es la pérdida de peso, hacer al menos media hora de ejercicio al día y acompañar la actividad física con una dieta sana es la mejor receta científica para lograrlo.