¿El chocolate negro previene la pérdida de visión? Un ensayo clínico zanja el debate

El chocolate negro tiene muchos beneficios y su consumo se asocia, entre otros efectos, con una mejor visión. Un estudio reciente de la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) del CSIC demostró que el comer 2,5 gramos de polvo de cacao natural puro puede mejorar la "vista" en condiciones de luz diurna. Este resultado también respalda estudios anteriores que sugieren que comer chocolate negro puede mejorar la agudeza visual o el sistema que tiene el cerebro para procesar la información visual.

Un estudio similar, en el que participaron 30 hombres y mujeres con edades de entre 18 y 25 años, estudió la visión y habilidades de pensamiento de los participantes dos horas después de que comiesen una barra de chocolate negro de tamaño normal y dos horas después de comer una barra de chocolate blanco de tamaño normal. La agudeza visual solo mejoró con el chocolate negro.

En el pasado, algunos científicos han argumentado que el chocolate negro puede reducir la presión arterial, a la vez que parecía tener un efecto favorable sobre los niveles de colesterol, las funciones de las plaquetas y mejora los niveles de insulina. Ensayos anteriores también han demostrado que la ingesta moderada de flavanoles del cacao puede mejorar los perfiles lipídicos y reducir los marcadores de inflamación, lo que sugiere un papel en la mitigación de las afecciones cardiovasculares y vasculares.

Todo ello, incluida la supuesta mejora de la visión, se debería al alto contenido de flavanoles del cacao en el chocolate negro. La pregunta que se hacen los científicos ahora es si estas sustancias podrían ser eficaces para tratar la pérdida de visión o ceguera que se produce con la degeneración del ojo (retina, mácula...) asociada a la edad.

Qué son los flavanoles del cacao

Lo primero que debemos saber es que los flavanoles del cacao son un grupo de compuestos vegetales naturales clasificados como flavonoides. Se encuentran principalmente en la semilla del cacao, aunque también están presentes en alimentos como los frutos rojos o las manzanas. Estos compuestos bioactivos se han estudiado por sus efectos vasculares, como la mejora de la función endotelial y el aumento de la producción de óxido nítrico, que contribuyen a la vasodilatación y la salud circulatoria.

Así y todo, ¿podría el cacao o el chocolate negro ser eficaz para prevenir la pérdida de visión vinculada al envejecimiento? Según un nuevo ensayo clínico, lo cierto es que no. La investigación, dirigida por el Brigham and Women's Hospital, informa de que la suplementación con flavanoles de cacao no aporta beneficios significativos a largo plazo en la prevención de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE).

El trabajo, que se publica en la revista JAMA Ophthalmology, "no descarta una posible tendencia beneficiosa temprana", pero no respalda la administración de suplementos de flavanoles del cacao como estrategia preventiva de la DMAE. La degeneración macular asociada a la edad es una enfermedad progresiva de la retina y la causa más frecuente de pérdida grave de visión en adultos mayores de 50 años.

Los investigadores estadounidenses realizaron un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para examinar si la suplementación diaria con extracto de cacao previene el desarrollo o la progresión de la DMAE. Para ello, se reclutó a una cohorte de 21.442 adultos estadounidenses (12.666 mujeres de 65 años o más y 8.776 hombres de 60 años o más). Los criterios de elegibilidad exigían la interrupción de los suplementos de cacao y multivitamínicos ajenos al ensayo durante los 3,6 años de duración del mismo.

La suplementación diaria consistía en 500 mg de flavanoles de cacao. Por su parte, los resultados de la DMAE se identificaron a través de diagnósticos autoinformados, verificados mediante confirmación de la historia clínica. Los biomarcadores de cumplimiento confirmaron un aumento del triple en los niveles de metabolitos de flavanol en el grupo de cacao.

Un total de 344 participantes experimentaron un evento confirmado de DMAE, incluyendo 316 casos incidentes y 28 casos de progresión. La incidencia fue del 1,5% en el grupo del extracto de cacao y del 1,7% en el grupo placebo.

Los investigadores concluyeron que la suplementación con extracto de cacao no tuvo un efecto global significativo sobre el riesgo de DMAE. No obstante, eso tampoco descarta que el consumo de chocolate negro mejore la agudeza visual en personas jóvenes, como parece sugerir un amplio cuerpo de estudios. Así pues, por el momento, parece favorecedor para la salud general tomar alguna onza de chocolate puro negro de vez en cuando y con moderación.