Consejos para vivir sanos muchos años

El todo Madrid, que diría Anson, se dio cita en el hotel de los toreros, el Wellington, para captar las claves de Manuel de la Peña para llegar a vivir 120 años sin graves padecimientos. Muchos años parecen, aunque se sorprende uno cuando leyendo el libro «Guía para vivir sanos 120 años» (Vergara) se constata que en España hay 20.000 personas con más de 100 años, la mayoría de ellas razonablemente saludables.

En el mundo son hoy 143 millones las personas que superan los 80, tendencia al alza por los avances de la medicina. Por eso no fue de extrañar el lleno absoluto para escuchar el discurso de este reputado cardiólogo que se mueve como pez en el agua en la alta sociedad. Motivo por el que acudieron a la cita, junto a otras 300 personas, rostros tan conocidos como los de María Teresa Fernández de la Vega, Enrique Cerezo, Albert Rivera, José María García, José Ortega Cano, Roberto Torretta, Eduardo Inda, Jesús Álvarez y Ramón Calderón, amén de representantes del mundo del espectáculo como José Mota y Loles León ( copresentadores del acto), Juanjo Artero, Mar Regueras, Charo Reina, Santiago Segura, Beatriz Rico, y hasta Jaime de Marichalar, Jaime Martínez Bordiú, Rappel, el Turronero y tantos otros.

El nombre del libro lo dice todo, aunque tampoco hay que tomárselo al pie de la letra. De lo que se trata es de «vivir mucho y con calidad», para lo que el doctor recomienda «huir de la gente tóxica, reírse mucho, eliminar los malos recuerdos, suprimir la tensión, bajar el estrés, bailar, hacer ejercicio y cuidar la microbiota, vigilar el colesterol, controlar la tensión arterial, no fumar y no comer demasiado. Aunque la genética influye, no es definitivo: el 25 por ciento somos herencia genética, mientras que el otro 75 por ciento somos el resultado de cómo nos cuidamos. Ahí está la clave del libro.