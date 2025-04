Día Mundial de la Voz: Quedarse dos semanas afónico no es normal y requiere atención médica

Con motivo del Día Mundial de la Voz, que se celebra el miércoles, el doctor Juan Carlos Casado, presidente de la comisión de Laringología, Voz, Foniatría y Deglución de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (Seorl-CCC), incidió en que «si la disfonía dura dos semanas, o una en el caso de una persona fumadora, es importante acudir al especialista» porque puede deberse a pólipos o nódulos e incluso de mayor gravedad como un cáncer de laringe.

«Y si la cita que te dan es para muy adelante ningún otorrinolaringólogo que conozco se va a enfadar porque el paciente vaya a urgencias», añadió.

Casado dio esta recomendación durante la jornada «Escucha mi voz», en la que se puso el foco en la prevención de las patologías vocales y en cómo la Inteligencia Artificial (IA) puede ayudar a más de un millón y medio de españoles con patologías de la voz.

Rehabilitación con IA

El otorrinolaringólogo del Hospital Universitario Lucus Augusti, Frank Betances, presentó Valeria, una herramienta basada en IA que permitirá el diagnóstico y la rehabilitación precoz de trastornos del lenguaje.

La aplicación apoyará a los padres de niños con trastornos del lenguaje, que afectan a casi un 30% de la población pediátrica, ofreciendo una serie de terapias para trabajar con el niño pero como si fuera un juego, «mejorando así la rehabilitación en casa», precisó Betances.

Previamente, Fátima Sánchez, miembro de la Comisión Delegada SEORL-CCC, pidió aprovechar la IA para mejorar la comunicación con los pacientes, sobre todo en el caso de las herramientas de voz automatizadas, ya que suele dar problemas a las personas con trastornos del lenguaje.

En ese sentido, Isabel Guzmán, paciente laringectomizada y presidenta de la Asociación Amular, explicó los problemas que tienen para comunicarse por bots telefónicos, ya que la mayoría de ellos, ya sea el de la compañía de la luz como el de la telefonía, no reconocen sus voces. «En mi caso he llegado a desistir tras estar más de diez minutos intentando que me pasaran con un teleoperador», afirmó.

Además, la paciente expuso que en casos como el suyo, pese a haber recuperado la capacidad de hablar, ha perdido la capacidad de expresarse de forma emocional, lo que les limita mucho a nivel social y laboral, ya que la voz forma parte de la personalidad de cada uno.

Por último, Sánchez resaltó la necesidad de cuidar la voz y volvió a demandar la inclusión de logopedas en los hospitales, pues son pocos los que cuentan con estos profesionales en sus centros.