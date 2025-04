Dormir bien ayuda a la memoria secuencial

Un nuevo estudio realizado por investigadores de Baycrest Centre for Geriatric Care (Canadá) y recogido por Europa Press ha revelado que dormir bien ayuda a mejorar activamente la memoria y a recordar mejor el orden secuencial de los acontecimientos de la vida, incluso después de más de un año. "Mientras que nuestra memoria, para características como el tamaño y el color de los objetos, disminuye con el tiempo, el sueño puede mejorarla para la secuencia de acontecimientos", ha afirmado Brian Levine, científico principal del Rotman Research Institute, que forma parte de la Baycrest Academy for Research and Education (BARE) y autor principal de este estudio, que ha sido publicado recientemente en 'Nature Human Behaviour'.

La mayoría de los estudios sobre la memoria humana de acontecimientos requieren que los participantes memoricen elementos, como palabras o imágenes, en un entorno de laboratorio. Sin embargo, en este estudio, Levine -junto con los entonces estudiantes de posgrado el doctor Nicholas B. Diamond y la doctora Stephanie Simpson- diseñó una experiencia única e inmersiva en el mundo real en un recorrido audioguiado de 20 minutos por las obras de arte expuestas en Baycrest. Los participantes realizaron la visita y se les sometió a pruebas de memoria en cinco intervalos de tiempo, desde una hora hasta 15 meses después de la visita. Las pruebas incluían preguntas sobre las características físicas de las obras de arte y el orden secuencial de los elementos de la visita. Los investigadores descubrieron que el sueño potenciaba la memoria de las secuencias, mientras que la memoria de las características disminuía.

Para confirmar sus conclusiones, realizaron un segundo estudio en el que los participantes fueron asignados aleatoriamente a un grupo de vigilia o a un grupo de sueño. El grupo de sueño realizó el recorrido y la primera prueba de memoria por la tarde y la segunda prueba de memoria después de una noche de sueño en un laboratorio de sueño con actividad cerebral monitorizada mediante electroencefalografía (EEG). El grupo de vigilia realizó el recorrido y la primera prueba de memoria por la mañana y la segunda prueba de memoria por la tarde después de las actividades diarias normales. Para comprobar los efectos a largo plazo del sueño sobre la memoria, ambos grupos completaron pruebas de memoria adicionales una semana, un mes y 15 meses después del recorrido.

De este modo, el sueño mejoró la memoria para el orden de los elementos del recorrido (secuencias), pero no la memoria para las características. Además, la ventaja del sueño frente a la vigilia para la memoria secuencial fue evidente tras una sola noche de sueño, y esta ventaja se mantuvo en todas las pruebas, incluso 15 meses después. Las grabaciones de la actividad cerebral en el laboratorio del sueño mostraron que determinadas ondas cerebrales durante el sueño profundo -las ondas lentas y los husos- estaban relacionadas con la mejora general de la memoria. Dormir bien es parte esencial de un estilo de vida sano, también para el cerebro y la cognición. Este estudio muestra cómo el sueño profundo beneficia a la memoria para la estructura secuencial de los acontecimientos cotidianos, incluso cuando los detalles específicos de esos acontecimientos se desvanecen con el tiempo, y apunta a una posible causa de los cambios de memoria en los adultos mayores que viven con demencia. "Los beneficios del sueño sobre la memoria son poderosos; una sola noche marca una diferencia que persiste durante un año", ha finalizado Levine.