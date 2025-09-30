Especialistas del Ramón y Cajal se vuelcan con nuestros mayores

Mañana, 1 de octubre, se conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores, una celebración instaurado por la Organización de Naciones Unidas y a la que el Hospital Universitario Ramón y Cajal, de Madrid, ha querido sumarse.

Para ello, instalará seis mesas junto al hall del hospital -en lo que era la antigua cafetería del centro sanitario- en las que distintos profesionales de sus servicios y unidades tratarán aspectos clave en esta población como son la fragilidad, la nutrición, las caídas, la dependencia, la soledad no deseada y el edadismo.

De esta forma, los servicios de Trabajo Social, Geriatría y Atención al Paciente, junto con las unidades de Continuidad Asistencial y Fisioterapia y Terapia Ocupacional del hospital madrileño, han organizado una serie de actividades para mañana con motivo de dicha celebración.

Además, junto a estas mesas, también se ha elaborado diferente material divulgativo como un banner de acceso a profesionales en la intranet del hospital, distintos carteles y un vídeo disponible en el canal interno de las televisiones del centro.