Qué personas deberían tomar suplementos de vitamina D: la nueva recomendación de los endocrinos

¿Qué cantidad de vitamina D se recomienda al día? Cuántos suplementos de vitamina D podemos tomar y quién debería hacer uso de ellos son dos interrogantes que a menudo se plantea la población general en lo relativo a este complemento que, además, está de moda. La Sociedad de Endocrinología (Endocrine Society) —que aglutina a más de 18.000 especialistas e investigadores de esta rama procedentes de 120 países— ha llegado para arrojar luz al dilema. La organización acaba de publicar una serie de nuevas recomendaciones a través de una guía para la práctica clínica en la que dan respuesta a estas dudas sobre la vitamina D. El documento ha sorprendido, ya que lo que dice no se ajusta con la tendencia actual.

La vitamina D es un nutriente cuya principal función es ayudar al cuerpo a absorber el calcio. Esto fortalece los huesos y los mantiene sanos. Además, esta hormona también contribuye al crecimiento de los músculos, regula las defensas frente a las enfermedades, disminuye la inflamación y protege las células cerebrales.

El problema es que nuestro cuerpo no la genera de forma natural, sino que necesitamos fuentes externas para producirla. La principal es exponerse al sol unos 10 o 15 minutos ya que, de esta forma, recibimos en torno al 80% de la vitamina D que necesitamos. Sin embargo, en invierno el porcentaje se reduce.

Otro modo de elevar sus niveles en el organismo es comer alimentos ricos en esta sustancia, como pescados grasos (salmón, sardina y caballa), ciertos tipos de marisco, yemas de huevo, aceite de hígado de bacalao, hígado de ternera o alimentos fortificados (leche, zumos o cereales). Y, por último, están los populares suplementos de vitamina D.

Pasa que en los últimos años, se ha hablado mucho de que la población mundial sufre un déficit de vitamina D. Un estudio publicado en la revista Nature afirma que el 75% de la población española sufre de deficiencia. A esto se suman los estudios científicos que, cada vez más, advierten de las consecuencias para la salud del déficit de vitamina D. La falta de esta sustancia se ha relacionado con patologías como raquitismo, cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, autoinmunes y neurológicas, entre otras.

Esto ha generado preocupación entre los consumidores y cada vez más personas optan por los complementos vitamínicos. Sin embargo, las nuevas directrices de la Endocrine Society instan a limitar la suplementación con vitamina D más allá de la ingesta diaria recomendada a grupos de riesgo específicos. De hecho, consideran «poco probable» que personas adultas sanas menores de 75 años obtengan beneficio al superar la ingesta diaria de vitamina D recomendada por los Institutos de Medicina de Estados Unidos.

Sin embargo, sí recomiendan tomar una cantidad mayor a la recomendada en el caso de ciertos grupos de edad. El documento, basado en pruebas científicas, se presentó el 3 de junio de 2024 en la reunión anual de la organización internacional y se publicó simultáneamente en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

El autor de la nueva guía, el doctor Anastassios G. Pittas, catedrático de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Tufts de Boston, declaró durante su presentación que «estas directrices [las de no superar la ingesta diaria recomendada] se refieren a personas que, por lo demás, están sanas y no tienen una indicación clara de vitamina D, como las personas con osteoporosis establecida».

El panel tomó esta decisión porque estaba limitado por «la falta de pruebas de ensayos clínicos aleatorizados para responder a muchas preguntas importantes» sobre el uso de suplementos de vitamina D, señaló su presidenta, la doctora Marie B. Demay, profesora de Medicina en la Facultad de Medicina de Harvard. «Hay una escasez de datos sobre la definición de los niveles óptimos y la ingesta óptima de vitamina D para prevenir enfermedades específicas. Necesitamos ensayos clínicos a gran escala», añade.

Quién puede superar la recomendación de vitamina D al día

Por el momento, las recomendaciones son «que la población se adhiera a las ingestas dietéticas recomendadas, aunque hay ciertos grupos que, probablemente, se beneficiarán de niveles de ingesta por encima de ellas». La guía recomienda una cantidad mayor de vitamina D que la que se recomienda al día para:

Niños de 1 a 18 años, para prevenir el raquitismo y reducir el riesgo de infecciones de las vías respiratorias.

Embarazadas, para reducir el riesgo de complicaciones maternas, fetales o neonatales.

Adultos mayores de 75 años para reducir el riesgo de mortalidad.

Adultos con prediabetes para reducir el riesgo de diabetes de tipo 2.

En esos grupos, la recomendación es una suplementación empírica diaria (en lugar de intermitente) de vitamina D superior a la recomendada en 2011. Esto es: mayor de los 600 UI/d para los de 1 a 70 años y 800 UI/d para los mayores de 70 años. El documento reconoce que no se conoce la dosis óptima para estas poblaciones, pero proporciona los intervalos de dosis que se utilizaron en los ensayos citados como prueba para las recomendaciones.

Además, la guía desaconseja que los individuos sanos se realicen análisis rutinarios de los niveles de vitamina D. «El cribado de la vitamina D es bastante habitual en la práctica clínica, pero la recomendación de no hacerlo tiene sentido», indicó el moderador de la sesión, el Dr. Clifford J. Rosen, director de Investigación Clínica y Traslacional.

«Cuando los clínicos miden la vitamina D, se ven obligados a tomar una decisión sobre qué hacer al respecto. Ahí es donde surgen las dudas sobre los niveles. Y eso es un gran problema. Así que lo que el panel está diciendo es, no criben... Esto realmente llega al meollo de la cuestión, porque no tenemos datos de que haya algo en el cribado que nos permita mejorar la calidad de vida. El cribado probablemente no merezca la pena en ningún grupo de edad», argumentó.