Por estas razones comer legumbres mejora la salud sin engordar

Puede que no lo sepa, pero hoy se conmemora el Día Mundial de las Legumbres, una fecha marcada en el calendario que sirve para poner en valor las bondades nutricionales de un alimento "de toda la vida" que resulta de lo más beneficioso para la salud. Y no, no engorda, al menos si se toma de manera adecuada.

Las legumbres son un elemento básico de la dieta mediterránea que nunca faltaron en la casa de todas las abuelas. Son ricas en vitaminas y minerales, aportan hidratos de carbono de absorción lenta y tienen un contenido moderado de grasa. De hecho, varios estudios han demostrado que las legumbres ayudan a la prevención del estreñimiento y del cáncer de colon.

Y a pesar de todas estas bondades, los datos muestran que cada vez se comen menos, tal y como lamenta Jesús Román Martínez, presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (Sedca), quien asegura que "en España cada vez consumimos menos. Los últimos datos indican que el consumo ha disminuido casi un 70% en las últimas décadas”.

Las legumbres comprenden una variedad de alimentos más amplia de lo que comúnmente se piensa. A menudo, las personas tienden a asociar las legumbres únicamente con las judías blancas, los garbanzos y las lentejas, pero este término abarca mucho más que eso. Incluso algunos alimentos que se perciben erróneamente, como la creencia de que los guisantes (arvejas) son verduras o los cacahuetes (maníes) frutos secos. Al grupo de las legumbres también pertenecen las habas, las alubias, los frijoles, las habichuelas, las sojas, los guisantes de ojo negro y los garbanzos.

Beneficios para la salud

Es importante destacar que las legumbres son alimentos muy completos, con numerosos beneficios y altamente recomendables desde el punto de vista nutricional para personas de todas las edades. Están cargadas de proteínas de origen vegetal, hidratos de carbono, lípidos, fibra, minerales, vitaminas y ácido fólico, lo que las convierte en una excelente opción para mantener una alimentación balanceada y saludable. De hecho, científicos españoles del Ciber-OBN han logrado demostrar que el consumo de legumbres, especialmente las lentejas, se asocia con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

En este sentido, María José Ibáñez, presidenta del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas del País Vasco, añade que ''también parecen estar relacionadas con el control de la presión arterial y el colesterol malo, de ahí que su consumo esté incluido en las guías de prevención de múltiples enfermedades, desde la diabetes hasta el cáncer, pasando por la enfermedad cardiovascular''. De hecho, el estudio Predimed también ha confirmado recientemente que las leguminosas protegen frente a diferentes tipos de tumores, ya que aquellos individuos que tienen un consumo más alto tenían hasta un 49% menos de riesgo de mortalidad por cáncer después de más de seis años de seguimiento de 7.212 participantes con alto riesgo cardiovascular.

Su consumo habitual dentro de la dieta mediterránea hace de las legumbres el plato perfecto para mantener un estilo de vida saludable. Su alto contenido en fibra favorece el buen funcionamiento del organismo, aumenta la sensación de saciedad y reduce la acumulación de grasa. “Un solo plato de legumbres no logrará un efecto milagroso, así que es esencial tener en cuenta la adherencia a la dieta mediterránea para conseguir una mejora en las bacterias intestinales”, asegura el presidente del Comité científico de Sedca, que insiste en que los cambios que se pueden inducir en la microbiota no son para siempre, salvo que siempre se mantengan las pautas dietéticas que lo han provocado.

A todo ello se suma que, tal y como destaca Ibáñez, ''se trata de un alimento beneficioso a nivel medioambiental, pues no emiten gases de efecto invernadero, necesitan poco agua y menos fertilizantes que otro tipo de cultivos. Sin olvidar su bajo precio y las múltiples opciones existentes para aprovechar las sobras de un día para otro''.