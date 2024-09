La fruta de esta temporada para producir colágeno y vitamina C que fortalece los huesos

La dieta desempeña un papel sorprendentemente importante en el aspecto y la juventud de la piel... Y todo se reduce al colágeno. El colágeno es la proteína que da a la piel su estructura, flexibilidad y elasticidad. A partir de los 25 años aproximadamente, empezamos a producir menos colágeno. De ahí la tendencia a las arrugas y al adelgazamiento de la piel se acentúe con el envejecimiento. También se producen problemas óseos y molestias en las articulaciones, entre otras consecuencias.

Este hecho explica la compra de suplementos de colágeno que se promocionan en las redes sociales, pero también en las estanterías de las farmacias, herbolarios y tiendas de cosmética. Sin embargo, debemos preguntarnos: ¿son mejores los suplementos de colágeno que el colágeno que se obtiene de los alimentos?

La diferencia clave entre el colágeno de los suplementos y el de los alimentos se reduce a la biodisponibilidad, es decir, a la capacidad del organismo para utilizar un nutriente. Los alimentos como el pollo contienen una forma biodisponible de colágeno que el cuerpo puede utilizar de inmediato, por lo que podría decirse que son superiores a los suplementos.

A partir de entonces, cabe preguntarse qué alimentos son ricos en colágeno. Muchas personas piensan que el caldo de hueso es una buena fuente de colágeno, pero en realidad no es particularmente alto en él. Según un estudio de 2019, el caldo de hueso generalmente «no contiene suficiente colágeno para hacer una diferencia notable» comparado con los suplementos. El pollo, por el contrario, es una rica fuente de colágeno dietético porque contiene mucho cartílago. Sin embargo, el contenido de colágeno varía mucho según el tipo de pollo.

Por lo tanto, toca fijarse en las frutas. Se trata de alimentos cuyo aporte nutricional cambia muy poco entre una pieza y otra. Además, las frutas y verduras contienen muchísimos aminoácidos, vitaminas y nutrientes beneficiosos para la piel, que combinados con el colágeno pueden ser una gran fuente de salud y bienestar. Por ejemplo, la vitamina C desempeña un papel importante en la producción de procolágeno, el precursor del colágeno en el organismo.

Esto significa que puede ayudar a la síntesis (producción) de colágeno de forma natural, según avalan los estudios científicos. Por ello, el pomelo es una fruta muy a tener en cuenta para contribuir a producir vitamina C y de colágeno.

El pomelo es rico en vitamina C y antioxidantes larazon

Beneficios del pomelo

El pomelo es una gran fuente de vitamina C con casi nada de calorías. Contiene un nivel muy elevado de esta vitamina, como otros cítricos de su familia, incluidas las mandarinas y las naranjas. De hecho, el aporte de vitamina C de un pomelo supera en 20 miligramos la cantidad diaria recomendada de esta vitamina. Además, la vitamina C protege al sistema inmunitario contra enfermedades típicas en estas fechas, como el resfriado o la gripe.

Según el informe del Ministerio de Agricultura y Pesca del Gobierno de España, los pomelos suelen florecer durante la primavera. Por lo tanto, sus frutos maduran entre los meses de otoño e invierno (el mes en concreto dependerá de su variedad) y la mejor época para comerlo es entre octubre y marzo. Su sabor es el de un cítrico similar a la naranja, con su amargor característico pero más dulce y ligeramente ácido.

Por otro lado, los cítricos son ricos en antioxidantes, que protegen a las células frente a la oxidación (relacionada con enfermedades y con el envejecimiento). Además, el zumo de pomelo contiene flavonoides como la naringina, naringenina y quercetina, beneficiosos para la salud del corazón y del cerebro. También se han relacionado con la capacidad del organismo para evitar la "fragilidad" relacionada con la vejez.

Para tener más información acerca de todos los beneficios del consumo de esta fruta, el pomelo, con hincapié en el apoyo a la función gastrointestinal y su capacidad para ayudarnos a adelgazar, puedes leer esta noticia publicada aquí: El superalimento que debes tener en cuenta si haces deporte: adelgaza, es antioxidante y con mucha fibra. No obstante, debemos tener en cuenta que el pomelo puede interactuar con varios medicamentos, incluida la quimioterapia. Por lo tanto, antes de aumentar su ingesta debemos consultar con un/a profesional sanitario/a.