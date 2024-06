David Villa: «No sé quién me sustituirá como máximo goleador de la selección: Ferrán, Morata, Yamal...»

Pese a llevar cuatro años retirado, sigue siendo el máximo goleador de la historia de la selección con 59 goles en 98 partidos. Ex jugador del Atlético, del Barça, del Valencia...

Sus 20 años como futbolista profesional dan para mucho. Y aunque hace tiempo que dejó las botas apartadas, «El Guaje» no ha engordado ni un kilo. «Incluso he perdido algún», dice tras la presentación de la campaña «Salvavidas» para la prevención del riesgo cardiovascular mediante la reducción del colesterol malo a través de la actividad física.

«Hay que destinar 15, 20 minutos al día a hacer deporte para estar bien», incide el embajador de la campaña promovida por la Sociedad Española de Cardiología, la de Arteriosclerosis, la Fundación Española del Corazón (FEC) y la Plataforma de Pacientes FEC, en colaboración con Daiichi Sankyo.

¿Alguna vez en el campo o entrenando su corazón le ha dado algún susto?

No, por suerte no. Hemos tenido siempre muchísimas pruebas, sobre todo en la pretemporada que haces muchos más esfuerzos físicos.

¿Qué le cuesta más: la dieta o el ejercicio físico?

Para mí hacer deporte todos los días es una forma de vida. Unos días con menos ganas y otros con más, pero siempre intento hacer actividad física. En cuanto a la dieta, igual. Es verdad que hay momentos que estoy con mis amigos o sales a comer fuera y quizá no te cuidas tanto, pero cuando estoy en casa intento también comer saludable.

¿De qué plato no prescinde?

Intento comer de todo, comer bien y cuidarme, sobre todo ahora desde que me retiré. Antes lo hacía como futbolista, pero ahora con más insistencia. Con mis hijos me tomo una pizza, una hamburguesa, hacerlo de vez en cuando no creo que esté mal porque también hay que alimentar otras partes del cuerpo como la mente.

¿Cómo ve la selección?

Muy bien, la verdad. Nos han demostrado que son capaces de ganar a cualquiera y eso es algo importante. Es muy difícil ganar una Eurocopa, hay que confiar en ellos y apoyarles sobre todo.

¿Cree que algún futbolista le sustituirá pronto como máximo goleador de la historia de la selección? ¿Quién está en sus quinielas?

Seguro que va a pasar, si no de esta generación, de otra. Algún día pasará. No te sabría decir quién, pero estoy convencido de ello.

Pero no se moja diciendo nombres...

No, cualquiera, son muy jóvenes. Ferrán tiene solo 24 años y lleva 20 goles, Morata tiene mucho tiempo en la selección todavía, Lamine Yamal tiene 16 años y se le prevén muchos años en la selección... No es por no mojarme, es que soy consciente de que algún día pasará.

¿A quién piensa que debe fichar el Atleti para la próxima temporada?

No te sabría decir. Conozco perfectamente la gente que trabaja en el Atleti cómo hacen las cosas, tanto deportivamente como a nivel institucional, y estoy convencido de que harán una gran plantilla. Y apoyarles y disfrutar de ellos porque se lo merecen.

¿Cuánto tiempo dedica a la semana a hacer deporte y qué deportes realiza?

Tras cuatro años retirado sigo haciendo deporte a diario. Intento hacer deporte todos los días cuando tengo más tiempo le dedico más horas y si tengo menos intento hacer una actividad corta. Hago un poco de todo. Nado, corro, subo en bici, hago paddle, tenis...

¿Y fútbol? ¿Hace tiempo que no juega un partido entre amigos?

Juego de vez en cuando. Alguna vez he jugado algún partido de leyendas, de amigos, pero es más complicado organizar un partido de fútbol que salir a correr delante de casa. La última vez, en el centenario del Rayo.