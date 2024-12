Expertos piden a las personas de esta edad que no tomen el suplemento de vitamina D

La vitamina D y el calcio han sido durante años protagonistas en el mundo de la suplementación, especialmente entre la población mayor. Sin embargo, una revisión exhaustiva realizada en 2018 por el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos (USPSTF, por sus siglas en inglés) puso en entredicho su eficacia en la prevención de caídas y fracturas en personas mayores de 60 años. Según esta entidad, el consumo de estos suplementos no debería ser recomendado para este propósito.

El razonamiento detrás de esta decisión se fundamenta en la falta de evidencia científica que respalde la suplementación con 400 unidades o menos de vitamina D y 1.000 miligramos o menos de calcio como medida preventiva para evitar fracturas. Los estudios no demostraron una reducción de estos riesgos en mujeres, lo que llevó al USPSTF a desaconsejar su uso generalizado.

Con el tiempo, nuevos estudios han arrojado luz sobre la relación entre la suplementación de vitamina D y el calcio y su impacto en hombres mayores. Tal y com indica el Dr. Goutham Rao, miembro del USPSTF, los datos más recientes han permitido incluir a los hombres en estas directrices. "Llegamos a la misma conclusión: la suplementación no es útil para la prevención primaria de fracturas", afirmó el Dr. Rao. Esto amplió las recomendaciones, reafirmando que la suplementación generalizada no beneficia a hombres ni mujeres sin condiciones médicas específicas.

A pesar de estas conclusiones, el USPSTF sigue señalando excepciones importantes. Personas con osteoporosis, deficiencias óseas diagnosticadas, dietas restringidas, poca exposición al sol o tonos de piel más oscuros pueden beneficiarse de una suplementación adecuada para evitar déficits nutricionales.

Asimismo, la Clínica Mayo insiste en la importancia de alcanzar las cantidades diarias recomendadas de vitamina D a través de la dieta o, si es necesario, mediante suplementos en dosis adecuadas. Estas cifras varían según la edad: 600 unidades internacionales (UI) para personas de entre 1 y 70 años y 800 UI para mayores de 70.

Es decir, aunque la suplementación masiva de vitamina D y calcio no es una solución mágica contra las fracturas, su consumo adecuado sigue siendo relevante en ciertos contextos. La clave está en una evaluación médica personalizada que permita adaptar las recomendaciones a las necesidades de cada individuo.