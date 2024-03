¿Hay que tomar fármacos en la menopausia? Los expertos alertan del riesgo de la excesiva medicalización

La menopausia es un proceso fisiológico que se produce en las mujeres entre los 45 y 55 años y que se caracteriza por la reducción progresiva de los niveles de estrógenos. Y aunque se trata de algo natural, no tiene por qué equivaler a sufrimiento o molestias, a pesar de que la menopausia se asocia a sofocos y molestias para la mujer.

La realidad es que la menopausia y el climaterio siguen siendo un tabú, rodeadas de mitos que emborronan y complican su comprensión por culpa de los prejuicios. Por ello, se necesita un nuevo enfoque para la menopausia que prepare y apoye mejor a las mujeres durante la mediana edad, yendo más allá de los tratamientos médicos, para empoderar a las mujeres utilizando información de alta calidad sobre síntomas y tratamientos, atención clínica empática y ajustes en el lugar de trabajo según sea necesario, dice una nueva serie de cuatro artículos publicados en la prestigiosa revista "The Lancet".

La coautora de la serie, la profesora Martha Hickey, de la Universidad de Melbourne y del Royal Women's Hospital (Melbourne), explica que ''la idea errónea de que la menopausia es siempre un problema médico que presagia constantemente un deterioro de la salud física y mental debe cuestionarse en toda la sociedad. Muchas mujeres viven vidas gratificantes durante y después de la menopausia, contribuyendo al trabajo, la vida familiar y la sociedad en general. Cambiar la narrativa para ver la menopausia como parte del envejecimiento saludable puede empoderar mejor a las mujeres para navegar esta etapa de la vida y reducir el miedo y la inquietud entre quienes aún no la han experimentado”.

En concreto, tal y como apunta la investigadora, “la experiencia de la menopausia es diferente para cada persona. Nuestra serie exige un enfoque individualizado en el que las mujeres reciban información precisa, coherente e imparcial para tomar decisiones informadas que sean adecuadas para ellas durante la transición a la menopausia. Esto puede incluir tomar terapia hormonal para la menopausia (también conocida como TRH) para síntomas como sofocos y sudores nocturnos, que pueden variar desde leves hasta extremadamente debilitantes, después de hablar con su médico sobre los riesgos y beneficios. Aunque algunas mujeres también pueden optar por terapias psicológicas, como la terapia cognitivo-conductual, para reducir el impacto psicológico de los sofocos y los sudores nocturnos y mejorar el sueño”, detalla la experta.

Envejecimiento saludable

Países como el Reino Unido, Estados Unidos y Australia están experimentando un “momento de menopausia”, con un debate más abierto en la política, los lugares de trabajo y los medios de comunicación. Si bien celebran el aumento de la concienciación sobre la menopausia, los autores de la serie expresan su preocupación por la tendencia de los medios de comunicación a centrarse en experiencias extremadamente negativas de la menopausia, describiéndola como una experiencia desafortunada y angustiosa que presagia una crisis crítica en la salud de la mujer que sólo puede resolverse con hormonas. reemplazo.

“Si bien es cierto que algunas mujeres tienen experiencias extremadamente negativas con la menopausia y se benefician de las terapias hormonales, ese no es el panorama completo. La realidad es mucho más compleja y variada: algunas mujeres informan experiencias neutrales y otras destacan aspectos buenos, como la ausencia de menstruación y dolor menstrual. La menopausia está viviendo un momento cultural y esta es una oportunidad para que se la reconozca como una parte natural del envejecimiento saludable de las mujeres que, con la preparación y el apoyo adecuados, no es algo que deba temer”, afirma la Dra. Lydia Brown, de la Universidad de Melbourne. .

¿Impacta en la salud mental?

Existe una creencia generalizada de que la menopausia está asociada con una mala salud mental; sin embargo, una revisión de 12 estudios, publicados como parte de la serie publicada en "The Lancet", que investiga la asociación entre la transición a la menopausia y la depresión, no lo confirma. Dos de los 12 estudios informan un aumento de los síntomas depresivos durante la menopausia, pero tres no encontraron tal aumento y los siete estudios restantes informan resultados mixtos. Después de revisar estos estudios y otros, los expertos de la serie concluyen que no existe evidencia sólida de que el riesgo de ansiedad, trastorno bipolar, psicosis o suicidio aumente para todas las mujeres durante la transición a la menopausia.

¿Son útiles los fármacos?

Una revisión de la evidencia sobre los síntomas de la menopausia destaca que los sofocos y/o sudores nocturnos afectan hasta al 80% de las mujeres, y más de un tercio (38%) describe estos síntomas como moderados a graves a los 50 años. El tratamiento más eficaz para los sofocos y los sudores nocturnos es la terapia hormonal, a menudo denominada terapia hormonal menopáusica (MHT) o terapia de reemplazo hormonal (TRH). El tratamiento de los sofocos también puede mejorar el sueño y el estado de ánimo, y la MHT previene fracturas en huesos débiles. Sin embargo, falta evidencia sobre el beneficio de la terapia hormonal de la menopausia sobre otros síntomas asociados con la menopausia y el envejecimiento en las mujeres.

“Existen varios medicamentos para los síntomas de la menopausia disponibles con receta que pueden ser herramientas cruciales para ayudar a algunas mujeres a controlar los sofocos y los sudores nocturnos, lo que posiblemente también conduzca a una mejora del sueño y la calidad de vida. Estos incluyen la terapia hormonal para la menopausia y alternativas no hormonales, incluidos agentes más nuevos dirigidos al receptor de neuroquinina, como el fezolinetante. La información sobre estos tratamientos, sus beneficios, riesgos y efectividad comparativa debe estar disponible para las mujeres que buscan medicamentos con el apoyo de los profesionales de la salud. La MHT es el medicamento más conocido y los datos sugieren que es ligeramente más eficaz que los medicamentos alternativos para tratar los sofocos y los sudores nocturnos. Sin embargo, ningún medicamento puede resolver de manera confiable todas las experiencias negativas durante la menopausia y los intereses comerciales han influido en cómo se presenta la THM, eclipsando las opciones alternativas basadas en evidencia”, confirma la Dra. Andrea La Croix, de la Escuela de Salud Pública y Longevidad Humana Herbert Wertheim de la Universidad de California en San Diego.

“Además de la terapia hormonal menopáusica, los médicos deben analizar formas adicionales de controlar algunos síntomas de la menopausia, como la terapia cognitivo-conductual para los sofocos y los sudores nocturnos. La TCC también puede reducir el estrés y mejorar el sueño y el estado de ánimo. Los cambios en el estilo de vida relacionados con la dieta, el tabaquismo y el ejercicio también pueden beneficiar el sueño y el estado de ánimo y mejorar la salud a largo plazo. Algunas no desean recibir un tratamiento hormonal para la menopausia a menos que sus síntomas sean graves y prefieran utilizar otros enfoques. Nuestra serie tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre las opciones basadas en evidencia para las mujeres, para que puedan elegir cómo desean afrontar la menopausia, libres de juicios y estigmas”, añade la profesora Myra Hunter, del King's College de Londres