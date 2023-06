El inesperado efecto positivo de no dormir

Para mucha gente el insomnio es toda una pesadilla. Millones de personas en todo el mundo lo padecen a diario y, probablemente, nunca hayan pensado que este trastorno pueda reportarles ningún tipo de beneficio. Más bien al contrario, la privación del sueño está relacionada con un sinfín de problemas de salud.

Pue ahora, un estudio acaba de descubrir que, por paradójico que pueda parecer, pasar la noche en vela puede no ser algo negativo. O no al menos no para todas las personas. Así lo sostiene un estudio desarrollado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Pennsylvania, de Filadelfia, (en Estados Unidos).

En dos experimentos, liderados por Ya Chai, que involucraron a un total de 84 participantes, los investigadores encontraron que una noche de privación total del sueño resulta en un estado de ánimo negativo en los participantes sanos, pero reduce los síntomas depresivos en el 43% de los participantes con trastorno depresivo mayor.

Las imágenes cerebrales sugirieron que el estado de ánimo elevado después de la privación total del sueño puede deberse a una mayor conectividad entre la amígdala del cerebro y las estructuras de la corteza cingulada anterior, lo que sugiere que mejorar dicha conectividad puede producir efectos antidepresivos rápidos, según los autores.