“Intento caminar al menos 5 km al día”: el consejo del oncólogo Silvio Garattini para vivir más y mejor

Caminar es una de las prácticas más recomendadas para mantenerse en forma y cuidar la salud, un hábito que, según recuerda el oncólogo Silvio Garattini, conviene mantener durante toda la vida. A sus 97 años, el reconocido investigador italiano, experto en farmacología y director del Instituto Mario Negri de Investigaciones Farmacológicas, ha explicado cuál es su rutina diaria de ejercicio y alimentación, dos pilares que considera esenciales para vivir más tiempo y con calidad.

En una entrevista concedida a Corriere della Sera, Garattini (Bérgamo, 1928) detalló: "Intento caminar al menos 5 km al día; procuro mantener este objetivo incluso año tras año". Y añadió que esos paseos le aportan bienestar: "Cuando termino, me siento mucho mejor. Y, sobre todo, me ayudan a pensar".

El oncólogo insiste en que esas caminatas deben hacerse “a un ritmo relativamente rápido, de lo contrario no hay efecto aeróbico". Para él, es fundamental que se note cierto esfuerzo físico: "tiene que haber cierta fatiga, que consiste en falta de aire y un aumento del ritmo cardíaco. Caminar para ver escaparates no es actividad física", recalca.

Alimentación variada y moderada

Garattini subraya que el ejercicio no basta por sí solo para alcanzar una vida larga y saludable. La nutrición tiene un papel igualmente determinante. En su opinión, la dieta "debe ser variada y moderada": incluir distintos tipos de alimentos para asegurar el aporte adecuado de nutrientes y, además, evitar la acumulación de posibles contaminantes presentes en algunos productos, algo cada vez más habitual.

Esa diversidad debe ir de la mano de la contención, señala. "Como decían nuestros mayores: hay que levantarse de la mesa con un poco de hambre", recuerda. Y añade un dato: "Las investigaciones han demostrado que con una reducción del 30% en la ingesta de alimentos, se vive un 20% más. Comer poco es un factor de longevidad".

Sobre el ayuno, apunta que "algunas investigaciones han demostrado que no hubo diferencia entre quienes comían libremente y quienes dejaban pasar entre 10 y 12 horas entre comidas", insistiendo de nuevo en su idea central: "Lo que importa es comer poco, incluso si lo hago cinco veces al día; lo que importa es el total".

Nunca es tarde para empezar

Garattini anima a adoptar estos hábitos en cualquier etapa de la vida. "Nunca es tarde" para iniciarse en las caminatas, afirma. "Incluso a los 80 años se puede empezar a caminar. Siempre es mejor que quedarse quieto". Sobre la duración adecuada de la actividad, recomienda "entre 150 y 300 minutos semanales; más tiempo prácticamente no aporta beneficios".

Sostiene que mantener una vida activa y una buena alimentación tiene efectos positivos en todos los sentidos: ayuda a preservar la propia salud, evita sufrimiento a los familiares y reduce la presión sobre los servicios sanitarios. "Si gozamos de buena salud, nuestras familias no sufren; es un acto de generosidad hacia nuestros seres queridos. Asimismo, ayuda a la economía y también al Sistema Nacional de Salud, que está sobrecargado de trabajo, algo que se podría evitar si todos adoptáramos hábitos saludables", explica.

Un impacto directo en enfermedades graves

El oncólogo recuerda que muchas patologías graves podrían prevenirse con cambios en el estilo de vida. "Tenemos 4,5 millones de diabéticos, que sufren problemas de visión, cardiovasculares y renales, que podrían evitarse. Del mismo modo, el 40% de los cánceres podrían prevenirse, sin embargo, 180.000 personas mueren en Italia cada año", afirma, alertando sobre la magnitud del problema en su país.