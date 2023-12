Julio Mayol: «Las mentiras son altamente infecciosas en las redes sociales»

Julio Mayol confiesa ser tan apasionado de las nuevas tecnologías como fanático de la Cirugía, la especialidad médica en la que lleva involucrado toda su vida profesional y académica. Fruto de esa experiencia y vocación acaba de publicar el libro «La salud y las redes sociales», de LID Editorial.

¿Cómo han cambiado las redes sociales (RRSS) el abordaje de la salud?

Han transformado la forma en que intercambiamos información relacionada con la salud, haciéndola más accesible y menos asimétrica. Permiten una difusión más amplia de ideas, conocimientos y fomentan el intercambio entre los profesionales y con los pacientes. Esto facilita la creación de comunidades y grupos que pueden resultar importantes para mejorar la toma de decisiones. Sin embargo, como toda herramienta tiene sus riesgos.

¿Cuáles son esos riesgos?

El peor es el de difusión de información falsa o engañosa, lo que puede llevar a la toma de decisiones de riesgo. Los mayores peligros surgen de la posibilidad de engañar a la audiencia para manipular estados de opinión y promover comportamientos peligrosos o no saludables. Las mentiras son altamente infecciosas en grupos humanos conectados y se ha demostrado que esto puede desestructurar comunidades y grupos sociales. Por eso es imprescindible la participación responsable de los profesionales sanitarios.

Cada vez son más los que divulgan en RRSS. ¿Se le ha perdido el miedo o es que es un tren al que hay que subirse?

No es que se haya perdido el miedo, que aún persiste en muchos profesionales, sino que cada día resulta más evidente la necesidad de estar presentes en las RRSS, porque como dice el refrán indio: «Si el tigre no cuenta su historia, el cazador lo hará». Actualmente, las redes son una plataforma esencial para compartir avances científicos y para la educación sanitaria. No subirse al tren significa quedarse atrás en la conversación global.

Pero frente a esos profesionales sobresale Dr. Google. ¿Qué peligros implica confiar la medicina a internet?

El uso inadecuado de Dr. Google representa el peligro de un incorrecto autodiagnóstico y tratamiento. La información en internet puede ser inexacta o aplicarse incorrectamente sin el contexto clínico adecuado.

¿Ya no se puede ser un buen médico sin hacer un buen uso de las RRSS?

Ser un buen médico siempre dependerá de una combinación de habilidades, destrezas y conocimientos que llevan a generar valor para el paciente y la sociedad. Las RRSS son una herramienta complementaria, pero no sustitutiva de la experiencia y el conocimiento médico, que amplifican la capacidad de generar capital social.

¿Serán la mejor herramienta de salud pública para anticiparse a otras pandemias?

Las RRSS pueden servir como herramienta de salud pública, especialmente en la detección y manejo de epidemias o pandemias. Diferentes estudios científicos han demostrado tanto su utilidad para la predicción de brotes como la facilidad para hacer llegar mensajes a grupos de interés y difundir información a la población. Sin embargo, también existe un riesgo de que la manipulación de información genere «infodemias».

¿Qué líneas rojas no deberíamos cruzar al hablar de salud en las RRSS?

Las líneas rojas incluyen el respeto a la privacidad y confidencialidad del paciente, no ofrecer diagnósticos ni tratamientos específicos y asegurarse de que la información compartida esté basada en las mejores pruebas disponibles.

¿Qué está por llegar en el futuro?

En las nuevas formas de comunicar salud, podemos esperar una mayor personalización y uso de la Inteligencia Artificial generativa para proporcionar información y recomendaciones de salud más ajustadas a cada individuo. Es probable que las plataformas se vuelvan más interactivas e integradas con dispositivos de monitorización de salud.