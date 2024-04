Llega la crema que ayuda a conseguir la erección en 10 minutos

Un nuevo tratamiento para la disfunción eréctil estará disponible desde mañana lunes en España. De uso tópico y de venta en farmacia sin necesidad receta médica, promete erecciones a los 10 minutos de su aplicación.

Desarrollado por la compañía farmacéutica con sede en el Reino Unido Futura Medical, Eroxon –que es como se llama– surgió de forma fortuita: los investigadores exploraban el potencial de los geles destinados a tratar anginas para abordar la disfunción eréctil. Sorprendentemente, demostró ser eficaz frente a esta afección como una alternativa a los actuales tratamientos orales tipo Viagra.

Aprobado en junio del pasado año por la Agencia Americana del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés), este nuevo enfoque en el tratamiento de la disfunción eréctil aterriza ahora en nuestro país. Su llegada a las farmacias españolas busca revolucionar el panorama del tratamiento para este problema –que, según el estudio EDEM (Epidemiología de la Disfunción Eréctil Masculina), en España afecta a uno de cada cinco hombres entre 25 y 70 años– ofreciendo una opción novedosa, de acción rápida, eficaz, con mínimos efectos secundarios y que es compatible con lubricantes y otras medicaciones.

«Esto significa que puede incorporarse fácilmente a los juegos previos e incluir a la pareja, evitando así algunas de las barreras psicológicas asociadas a otros tratamientos para la disfunción», señala Antonio Fernández, coordinador Nacional del Grupo de Trabajo de Sexología de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen).

Mecanismo de acción

Pero, ¿cómo funciona? El gel se aplica en el glande, o cabeza del pene, y tiene una acción de enfriamiento rápido y calentamiento más lento que estimula las terminaciones nerviosas del glande y aumenta el flujo sanguíneo al pene. Este modo de acción físico es el que provoca las erecciones. Y esta es una diferencia clave con respecto a la acción sistémica asociada a los tratamientos orales pues Eroxon consigue esto mediante una novedosa acción evaporativa y de enfriamiento/calentamiento tras la aplicación tópica.

Durante la excitación sexual, el óxido nítrico es liberado por las terminaciones nerviosas y las células endoteliales de los cuerpos cavernosos, dos bandas de tejido esponjoso dentro del pene, que se llenan de sangre y activan la erección. Los medicamentos tipo Viagra actúan bloqueando la degradación del monofosfato de guanosina cíclico, que prolonga la acción del óxido nítrico y favorece la vasodilatación.

Crema para erección T. Gallardo La Razón

Esta crema lo consigue mediante un mecanismo diferente. Se evapora en segundos, proporcionando una sensación que estimula las terminaciones nerviosas libres sensibles a la presión y la temperatura en la cabeza del pene, lo que aumenta el flujo sanguíneo al cuerpo cavernoso y la erección. «Opera a través de un mecanismo de acción físico, no farmacológico, que implica una rápida evaporación del gel que produce un efecto de enfriamiento seguido por un calentamiento gradual. Este cambio de temperatura estimula las terminaciones nerviosas libres en la glándula del pene, lo que aumenta el flujo sanguíneo hacia los cuerpos cavernosos y facilita la erección», explica Fernández.

Respecto a su porcentaje de éxito, continúa el especialista, «funciona solo si el hombre está estimulado sexualmente. Su eficacia se ha demostrado en ensayos clínicos en varones con disfunción eréctil ligera, moderada y grave y se centró en tres parámetros de eficacia: eficacia en general, eficacia de la penetración y duración del efecto. Eroxon supera el MCID (Diferencia Clínica Médicamente Importante) en esos tres parámetros de eficacia, demostrando su efectividad en el tratamiento de la disfunción eréctil. Los resultados también pueden mejorar con el uso (después de usarlo de tres a cuatro veces)».

Así, comparado con los tratamientos más comunes para la disfunción, y según estudios clínicos, logra erecciones en un 60% de los casos. Como asegura Ken James, jefe de Investigación y Desarrollo en Futura Medical, «tres de cada cinco aplicaciones de Eroxon produjeron una erección a los 10 minutos, mucho más rápido que los medicamentos orales, que suelen empezar a actuar a los 30-60 minutos».

Además, al ser un gel de aplicación tópica, no tiene contraindicaciones con el uso de otros fármacos o con el consumo de alcohol. «Es generalmente bien tolerado, y con una incidencia de efectos secundarios muy baja y no graves. No obstante, se recomienda la consulta médica ante cualquier duda sobre la pertinencia de su uso, o si aparece cualquier efecto adverso», apunta Fernández.

Sí lo está en hombres que hayan sido aconsejados por un médico de abstenerse de actividad sexual, con alergia a alguno de sus ingredientes, que tengan deformidades en el pene (Peyronie) o irritaciones en la piel del mismo, como enrojecimiento, dolor o heridas.

El hecho de venderse en las farmacias sin receta hace su acceso más fácil para los usuarios además de proporcionar una opción rápida y efectiva para los hombres y sus parejas que buscan una experiencia sexual más espontánea.

La disfunción eréctil

La disfunción eréctil es la incapacidad persistente para conseguir y mantener una erección suficiente para la realización satisfactoria de la relación sexual. Puede llegar a provocar estrés, afectar la confianza en uno mismo y provocar problemas en las relaciones de pareja.

«Estos problemas suelen asociarse a importantes implicaciones sistémicas y tienen generalmente un origen multifactorial con mecanismos orgánicos y psicológicos que se retroalimentan entre sí y dan lugar al motivo más frecuente de demanda por disfunción sexual en las consultas médicas, con un significativo impacto en la esfera biopsicosocial del individuo. Se trata de un verdadero síntoma centinela, la punta del iceberg de otras enfermedades subyacentes que siempre deberían descartarse. Por ello, desde hace años la disfunción ya no se entiende como un problema puramente urológico», concluye el Dr. Fernández.