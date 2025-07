Osteoporosis: qué es, síntomas que se esconden y el avance que podría revolucionar su diagnóstico

La osteoporosis es una enfermedad silenciosa pero muy extendida, que afecta a millones de personas en todo el mundo. Cuando alguien la padece, disminuye su densidad mineral ósea, lo cual debilita sus huesos y aumenta el riesgo de fracturas en las articulaciones. Sobre todo, en sitios vulnerables como la cadera, la columna vertebral o la muñeca. Aunque puede afectar a ambos sexos, la osteoporosis es más común en las mujeres mayores de 50 años. El problema es que el diagnóstico suele llegar cuando la enfermedad ya ha provocado una afectación palpable.

La osteoporosis se puede prevenir, fundamentalmente, a través de una adecuada ingesta de calcio, ejercicio físico y hábitos saludables como no fumar o beber alcohol. También puede esquivarse con suplementos de vitamina D. Aun así, no es posible averiguar quién la padecerá, a fin de proporcionar un tratamiento temprano específico para esas personas. En este contexto, un nuevo estudio afirma que la tecnología existente puede revolucionar el diagnóstico de la osteoporosis y ayudar a los profesionales sanitarios a predecir quién va a padecerla, especialmente en zonas donde no cuentan con material médico de última generación.

¿Cuáles son los síntomas de la osteoporosis?

Uno de los aspectos más preocupantes de la osteoporosis es que no suele presentar síntomas en sus fases iniciales. Muchas personas descubren que la padecen solo después de sufrir una fractura. Sin embargo, hay señales de advertencia que no deben ignorarse:

Dolor de espalda persistente, especialmente por fracturas vertebrales.

Pérdida de estatura con el tiempo.

Postura encorvada.

Fracturas óseas frecuentes o tras caídas leves.

¿Qué causa la osteoporosis?

Las causas de la osteoporosis están relacionadas con múltiples factores, como la edad. El riesgo aumenta a medida que envejecemos, además, la menopausia también afecta. La reducción de estrógenos en mujeres puede acelerar la pérdida ósea. Por otro lado, existen factores genéticos: tener antecedentes familiares aumenta las probabilidades. Y, como ya hemos mencionado, la deficiencia de calcio y vitamina D también puede ser la causa, así como el sedentarismo, el consumo de tabaco y alcohol y algunos medicamentos, como los corticoides a largo plazo.

Un avance revolucionario para predecir la osteoporosis

Hasta ahora, el método más común para el diagnóstico de la osteoporosis es la densitometría ósea (DEXA), una prueba que mide la densidad mineral de los huesos. Sin embargo, no está disponible en todo el mundo y, además, impide una detección precoz. Aquí es donde entra en juego un nuevo avance revolucionario: una IA que detecta las primeras pistas de osteoporosis con rayos X.

Un equipo de investigadores ha desarrollado esta nueva prueba de diagnóstico asistida por inteligencia artificial, capaz de detectar signos tempranos de osteoporosis a partir de simples imágenes de rayos X. El hallazgo ha sido publicado en la revistaJournal of Orthopaedic Research y supone una innovación potencialmente transformadora en la lucha contra esta enfermedad.

La IA puede estimar la densidad mineral ósea en la columna lumbar y el fémur, las zonas más afectadas por esta patología. Tras analizar 1.454 radiografías, el sistema logró una sensibilidad del 86,4% para la columna y del 84,1% para el fémur, con especificidades de 80,4% y 76,3%, respectivamente.

"La medición de la densidad mineral ósea es esencial para la detección y el diagnóstico de la osteoporosis, pero el acceso limitado a los equipos de diagnóstico significa que millones de personas en todo el mundo pueden seguir sin ser diagnosticadas", afirma Toru Moro, doctor por la Universidad de Tokio y autor principal del estudio. "Este sistema de IA tiene el potencial de transformar las radiografías clínicas rutinarias en una potente herramienta para la detección oportunista, lo que permite una detección más temprana, amplia y eficaz de la osteoporosis".

¿Cuál es el tratamiento de la osteoporosis?

El tratamiento para la osteoporosis suele combinar cambios en el estilo de vida y medicación. Entre las principales recomendaciones están hacer ejercicio físico regular (especialmente de resistencia y equilibrio), tener un aporte suficiente de calcio y vitamina D y medicamentos específicos como los bifosfonatos.

En conclusión, la osteoporosis es una enfermedad que puede pasar desapercibida hasta que provoca graves consecuencias. Por eso, la detección temprana es clave. Este nuevo avance basado en inteligencia artificial podría facilitar el diagnóstico incluso en entornos con menos recursos, dando esperanza a millones de personas en riesgo.