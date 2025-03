Mi psicólogo es una IA, ¿funcionan los chatbot terapéuticos?

Cerca del 60% de los adultos españoles dice sentirse triste y pesimista, pero solo uno de cada 4 (26%) acude regularmente a la consulta de un psicólogo o psiquiatra, según el último informe "La situación de la salud mental en España", elaborado por la Confederación Salud Mental España y la Fundación Mutua Madrileña. Cifras que encajan con datos de otros informes, que señalan que, en nuestro país, al menos el 60% de las personas que necesitan tratamiento psicológico y/o psiquiátrico no lo están recibiendo, una situación que evidencia la necesidad urgente de reforzar el sistema de atención.

Pero hacerlo requiere de recursos económicos y humanos, una inversión que, al menos las autoridades sanitarias de nuestro país, no han priorizado por el momento. Sin embargo, la inteligencia artificial parece que puede ofrecer soluciones accesibles a las personas que sufren problemas de salud mental y, por dinero, educación, tiempo u otros obstáculos no pueden obtenerla de manera presencial.

Eso es lo que evidencia el primer ensayo clínico con un chatbot terapéutico impulsado por IA generativa, llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Dartmouth (Estados Unidos), cuyo uso resultó en mejoras significativas en los síntomas de los participantes. Además, los voluntarios informaron de que podían confiar y comunicarse con el sistema, conocido como Therabot, en un grado comparable a trabajar con un profesional de salud mental.

El ensayo, publicado en New England Journal of Medicine AI, analizó los resultados de la interacción con el software, denominado Therabot, instalado en el smartphone de 106 personas diagnosticadas con trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada o algun tipo de trastorno de la conducta alimentaria (TCA), de los cuales, el 75% no recibía tratamiento farmacológico ni terapéutico en ese momento.

Tras cuatro semanas, los investigadores evaluaron el progreso de cada persona mediante cuestionarios estandarizados. El equipo realizó una segunda evaluación, cuatro semanas después, cuando los participantes podían iniciar conversaciones con Therabot pero ya no recibían indicaciones. Después de ocho semanas, todos los participantes que usaron el software experimentaron una marcada reducción de los síntomas que supera lo que los médicos consideran estadísticamente significativo, señalaron los investigadores.

Los pacientes con depresión experimentaron una reducción promedio del 51% en los síntomas, lo que se tradujo en mejoras clínicamente significativas en el estado de ánimo y el bienestar general. Los participantes con ansiedad generalizada reportaron una reducción promedio del 31% en los síntomas, y muchos pasaron de ansiedad moderada a leve, o de ansiedad leve a un nivel por debajo del umbral clínico para el diagnóstico. Entre aquellos en riesgo de sufrir TCA, los usuarios de Therabot mostraron una reducción promedio del 19% en las preocupaciones sobre la imagen corporal y el peso, lo que superó significativamente a un grupo de control que también fue parte del ensayo.

Los científicos concluyeron que, si bien la terapia impulsada por IA todavía necesita urgentemente la supervisión de un médico, tiene el potencial de proporcionar apoyo en tiempo real a las muchas personas que carecen de acceso regular o inmediato a un profesional de salud mental.

"Las mejoras en los síntomas que observamos fueron comparables a lo que se informa para la terapia ambulatoria tradicional, lo que sugiere que este enfoque asistido por IA puede ofrecer beneficios clínicamente significativos", detalló Nicholas Jacobson, autor principal del estudio y profesor asociado de Ciencia de Datos Biomédicos y Psiquiatría en la Facultad de Medicina Geisel de Dartmouth, según recoge Ep. "Nos gustaría que la IA generativa pudiera convertirse en una herramienta de mejora de la salud mental para millones de personas que están fuera del sistema de atención presencial. Veo el potencial de que la terapia presencial y la terapia basada en software trabajen juntas", agregó.

¿Como funciona?

Cuando las personas inician una conversación con la aplicación, Therabot responde con un diálogo de texto natural y abierto basado en un conjunto de entrenamiento original que los investigadores desarrollaron a partir de las mejores prácticas actuales basadas en evidencia para la psicoterapia y la terapia cognitiva conductual.

Por ejemplo, si una persona con ansiedad le dice a Therabot que últimamente se ha sentido muy nerviosa y abrumada, podría responder: "Reflexionemos un poco y preguntemos por qué te sientes así". Si Therabot detecta contenido de alto riesgo, como ideas suicidas, durante una conversación con un usuario, le indicará que llame al 911 o que se comunique con una línea de prevención del suicidio o de crisis, con solo pulsar un botón en pantalla.

"Nuestros resultados son comparables a los que observaríamos en personas con acceso a la terapia cognitiva de referencia", apunta Jacobson. "Estamos hablando de brindar a las personas el equivalente al mejor tratamiento disponible en el sistema de salud, en períodos más cortos".

El estudio encontró que, de manera crucial, las personas reportaron un grado de "alianza terapéutica" (nivel de confianza y colaboración entre el paciente y su terapeuta, esencial para el éxito de la terapia) similar al que los pacientes refieren para cuando acuden a la consulta de un profesional de la salud mental de manera presencial.