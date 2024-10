¿Qué significan los colores de las pastas de dientes?

Las pastas de dientes juegan un papel crucial en nuestra rutina diaria de higiene bucal. Desde la protección contra las caries hasta el fortalecimiento del esmalte dental, elegir una buena pasta puede marcar la diferencia en la salud de nuestra boca. Sin embargo, en los últimos tiempos ha surgido una confusión relacionada con los colores que aparecen en la base de los tubos. ¿Tienen algún significado sobre los ingredientes o la calidad del producto?

Pasta de dientes istock

El significado de los colores en las pastas de dientes

En la actualidad, es posible encontrar una gran variedad de pastas de dientes, disponibles en diferentes colores, sabores y aromas. Quizás no lo hayas notado, pero en la parte inferior de los tubos hay un pequeño bloque de color. ¿Alguna vez te has preguntado qué representan estos bloques? Según algunos rumores que circulan, la explicación sería la siguiente:

Verde: Ingredientes naturales.

Ingredientes naturales. Azul: Mezcla de ingredientes naturales y medicamentos.

Mezcla de ingredientes naturales y medicamentos. Rojo: Mezcla de ingredientes naturales y químicos.

Mezcla de ingredientes naturales y químicos. Negro: Ingredientes completamente químicos.

No obstante, esta afirmación no tiene ningún fundamento. Según aclara la OCU, estos colores no están relacionados con la composición del producto. Las marcas de color son, en realidad, “marcas de corte, envasado y manipulación” utilizadas en la fabricación. Simplemente son códigos que indican aspectos técnicos del proceso.

Es importante recordar que la lista de ingredientes se encuentra detallada en el empaque y es ahí donde los consumidores pueden verificar la composición de la pasta dental que están usando. Para quienes estén preocupados por los ingredientes de su pasta dental, lo ideal es consultar a un dentista o leer la etiqueta del producto, en lugar de dejarse llevar por rumores o teorías no fundamentadas.