¿Por qué suben los casos de lepra en Florida?

Cuando en Estados Unidos el grueso de las personas escucha hablar de lepra, muchos solo pueden asociar esta enfermedad a tiempos antiguos. A la cabeza llega aquella parábola del rico Epulón en cuya mesa o cerca de ella había un mendigo llamado Lázaro que era leproso y que comía las migajas que caían al suelo. Cuando ambos murieron, de acuerdo con el libro, el rico fue al infierno y el pobre al cielo. O tal vez aquel otro pasaje en el que Jesús, predicando en Galilea, vio a un leproso que se le acerca a pedirle que le curase.

Y es que, hasta hace poco, era muy poco probable encontrar casos de lepra en el país. De acuerdo con datos oficiales, hasta 2022 solo 150 estadounidenses al año contraen la también conocida como enfermedad de Hansen. A nivel mundial, aproximadamente 200.000 personas son diagnosticadas con ella cada año. Pero esas cifras han cambiado drásticamente en los últimos meses, por cuenta de una ola de casos de lepra en Florida, que ha llevado a los funcionarios de Salud Pública a concluir que las bacterias causantes de la enfermedad pueden encontrarse de forma natural en ese estado.

En el pasado, la mayoría de las personas con lepra en Estados Unidos habían sido infectadas por primera vez en algún otro país donde podría ser más común, particularmente en Brasil y otras partes de Sudamérica.

La primera alerta vino de un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE UU (los CDC, por sus siglas en inglés), sobre el caso de un hombre diagnosticado que no tenía factores de riesgo identificables para la enfermedad. Es decir, no había viajado a un lugar donde la lepra fuera común y no había tenido contacto con alguien que tuviera la patología.

Investigaciones previas sugieren que el organismo que causa la lepra puede sobrevivir en el suelo. Y eso planteó la posibilidad de que el trabajo de este hombre como paisajista lo pusiera en riesgo de contraer la enfermedad.

En busca del origen

A pesar de las alarmas, los expertos en salud enfatizan que la mayoría de los estadounidenses no está en riesgo de contraer lepra. Especialistas como la doctora Andrea Maderal, directora del Programa de Enfermedad de Hansen de la Universidad de Miami/Jackson Memorial Hospital, han declarado que todavía este padecimiento entra en la categoría de enfermedades raras, aunque no está claro cómo exactamente se están infectando los pacientes de Florida.

En casos anteriores, los pacientes a menudo habían viajado a algún país donde la patología es más común o habían tenido contacto con un armadillo de nueve bandas, que porta las bacterias causantes de la enfermedad científicamente conocida como Mycobacterium leprae.

La lepra afecta la piel y el sistema nervioso periférico, causando típicamente una erupción cutánea y pérdida de sensación. Por lo general, se necesita una biopsia de piel para diagnosticar la condición. «Por lo general, las personas que reciben un diagnóstico lo hacen porque han desarrollado una erupción, y una de las características de la lepra es que se pierde la sensación en esa área afectada», dijo Maderal en un comunicado de prensa de la universidad.

«La erupción puede estar en algunos lugares o ser generalizada, y hay muchos tipos diferentes de lesiones. También puede haber sensaciones dolorosas en las manos y los pies con estas erupciones inusuales. Y algunas personas que tienen una reacción inmune a la lepra también pueden tener fiebre y dolor en las articulaciones», resalta el documento compartido.

A pesar del repunte cuya magnitud total aún no se conoce, el 95% de la población estadounidense es naturalmente inmune a la infección causada por esta bacteria. La infección es completamente tratable, explican los expertos. Aunque hay quienes escuchan la palabra lepra y piensan que es una enfermedad bíblica incurable, en realidad es muy tratable con terapia antibiótica, de acuerdo con la explicación de varios médicos consultados. Lo regular es que un paciente pueda recibir tratamiento con múltiples antibióticos durante 12 o 24 meses, dependiendo del nivel de bacterias. También pueden recibir medicamentos antiinflamatorios e inmunosupresores.

Prevención

Las autoridades sanitarias en Florida han hecho pedagogía sobre la enfermedad recientemente, indicando a los ciudadanos que lo común es que la lepra se propague a través de gotas respiratorias y contacto cercano prolongado con una persona infectada. Eso significa que alguien puede estar en riesgo si otros en el hogar presentan un alto nivel de estas bacterias en su cuerpo.

Pero ahora, explican los expertos, también cualquiera puede someterse a evaluaciones para detectar la enfermedad temprano. El paciente ya no es contagioso para nadie después de unas pocas dosis de antibióticos. Sin embargo, y como en todo, el primer paso es la prevención. Se ha pedido a los ciudadanos evitar el contacto con armadillos de nueve bandas, que transmiten la lepra en lugares como Florida, Luisiana y Texas. El contacto directo con estos animales a través de la caza, el tacto, el desollado y la ingesta puede ser la mayor causa de riesgo. Y, además, las personas con contacto indirecto también pueden adquirir lepra.