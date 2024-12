Retos para 2025: hacia una Odontología más justa y avanzada

En la actualidad, la Odontología en España atraviesa un momento crucial de cambio y evolución. El ejercicio de nuestra profesión está condicionado por desafíos que no solo afectan a los dentistas, sino también al conjunto de la sociedad. Por este motivo, desde el Consejo General de Dentistas (CGD) de España seguimos comprometidos con una Odontología más justa, accesible y en sintonía con las necesidades reales de los pacientes, de ahí que los próximos años vayan a ser clave para abordar los retos estructurales, legislativos y sociales que determinarán el futuro de nuestra profesión.

Uno de los grandes temas que hemos puesto sobre la mesa es el reconocimiento de las especialidades odontológicas. Este avance es imprescindible para equiparar nuestra profesión con otras ramas de la Medicina y con la propia Odontología en países de nuestro entorno. Sabemos que este proceso no es sencillo y requiere de un consenso amplio. Por eso, continuaremos manteniendo reuniones al más alto nivel con el objetivo de impulsar su creación. Especialidades como la ortodoncia, la periodoncia o la cirugía oral, entre otras, no solo mejorarán la calidad de los tratamientos, sino que también proporcionarán un marco de actuación claro y regulado para los profesionales.

Por otro lado, no podemos ignorar uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestra profesión: la plétora profesional. España cuenta con un número excesivo de dentistas, actualmente 42.075 profesionales colegiados, en relación con las necesidades reales de la población. Este desequilibrio tiene consecuencias graves tanto para los profesionales, que se ven obligados a competir en un mercado sobresaturado, como para los pacientes, quienes en ocasiones se enfrentan a tratamientos que priorizan la cantidad sobre la calidad. Desde la organización colegial, seguiremos insistiendo ante las autoridades sobre la necesidad de abordar este problema estructural. Es fundamental replantear el acceso a los estudios de Odontología y adecuarlo a las demandas reales.

La regulación de la publicidad sanitaria es otro de los temas que consideramos prioritarios. La publicidad engañosa y las prácticas comerciales agresivas no solo ponen en riesgo la confianza de los pacientes, sino que también atentan contra la ética profesional. Hemos logrado algunos avances en los últimos años, pero no cejaremos en el empeño de exigir una normativa que proteja tanto a los pacientes como a los profesionales. La salud no puede ser un producto más en el escaparate comercial.

En esta misma línea, seguimos luchando para que el sistema público de salud ofrezca más plazas para dentistas. Actualmente, las prestaciones odontológicas que cubre la sanidad pública son insuficientes y dejan a una parte importante de la población sin acceso a tratamientos básicos. Ampliar el número de dentistas en el sistema público no solo es un acto de justicia social, sino también una forma de garantizar que nadie quede al margen del derecho a una salud bucodental adecuada.

En cuanto a los proyectos específicos para 2025, puedo anunciar el lanzamiento de una campaña nacional de salud oral y embarazo. Está demostrado que la salud bucodental en la gestación tiene un impacto directo en el bienestar de la madre y del bebé. Sin embargo, la mayoría de las embarazadas no recibe información adecuada sobre la importancia de mantener una higiene oral rigurosa en esta etapa. Nuestra campaña, que se llevará a cabo durante el primer semestre del año, busca cambiar esta realidad. A través de información accesible y de calidad, esperamos contribuir a que todas las embarazadas puedan cuidar su salud bucal con el respaldo de su dentista.

En el plano de la divulgación científica, es fundamental mencionar el esfuerzo que estamos realizando para consolidar las academias de ciencias odontológicas. La Región de Murcia ha sentado un ejemplo magnífico que esperamos ver replicado en otros territorios. Estas academias no solo son un motor para la investigación y la formación continuada, sino un puente entre la profesión y la sociedad.

La formación continuada, precisamente, seguirá siendo una de nuestras prioridades. En un mundo donde los avances tecnológicos y científicos evolucionan a una velocidad vertiginosa, es imprescindible que los dentistas se mantengan al día con las últimas técnicas y tratamientos. Desde nuestra fundación, la Fundación Dental Española (FDE), seguiremos apostando por ofrecer cursos, talleres y seminarios que permitan a nuestros profesionales ser cada vez más competentes y eficaces. Finalmente, no olvidamos nuestro compromiso con los más desfavorecidos. Las clínicas solidarias de los colegios de dentistas, avaladas por la FDE, son un ejemplo de cómo nuestra profesión puede marcar la diferencia en la vida de quienes más lo necesitan. Estas clínicas no solo ofrecen tratamientos de calidad a quienes no pueden permitírselos, sino que refuerzan los valores éticos y humanitarios que deben guiar nuestra labor diaria.

En conclusión, 2025 se presenta como un año cargado de retos y oportunidades. Desde el CGD afrontamos este futuro con la certeza de que, trabajando juntos, podemos construir una Odontología más avanzada, ética y accesible para todos. Nuestro compromiso es claro: defender la profesión y, sobre todo, proteger la salud bucodental de los ciudadanos, porque una boca sana no es solo una cuestión de estética, sino un pilar esencial de la salud y el bienestar general.

Estamos preparados para el desafío.