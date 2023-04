Las secuelas vocales de la pandemia continúan y estas son las más frecuentes

A pesar de que se trata de la herramienta más potente que nos ayuda a comunicarnos, lo cierto es que la voz es una gran olvidada en materia de salud y prevención, de ahí que hoy se celebre el Día Mundial de la Voz con el objetivo de concienciar a la población de la importancia de cuidarla. De hecho, sigue siendo una de las partes del organismo más damnificadas tras la pandemia de la Covid-19. «Estamos observando que ha aumentado la prevalencia de las patologías relacionadas con la voz de manera general, como los problemas de garganta y la aparición de disfonías y de ciertas lesiones», asegura Juan Carlos Casado, presidente de la comisión de Laringología, Voz, Foniatría y Deglución de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (Seorl-Ccc). Y así lo confirma Carolina Ogén, logopeda del Servicio de Otorrinolaringología y Unidad de Voz del Hospital Universitario La Paz, quien asegura que «ahora tratamos pacientes con un tipo de disfonía persistente que todavía no se sabe si tiene un componente neuropático, ya que presentan parálisis faríngea».

Además, dado que la tos es uno de los síntomas más frecuentes y duraderos de la covid persistente –una patología que se estima que afecta a más de un millón y medio de españoles en la actualidad–, la voz está pagando las consecuencias de ello, ya que se considera un traumatismo continuo para las cuerdas vocales, lo que puede derivar en la formación de lesiones tales como pólipos o nódulos vocales, así como cuadros hemorrágicos y alteraciones funcionales por mal uso vocal. A esto se añade que, tal y como reconoce Teresa Rivera, médico especialista en Otorrinolaringología y miembro de la Unidad de Voz del Hospital Universitario La Paz, «vemos de manera más frecuente que antes a personas con afectación de las cuerdas vocales y de su calidad de voz después de haber pasado mucho tiempo intubados en la UCI por culpa de la covid. Sabemos que, por las circunstancias y el desconocimiento que había durante la pandemia, muchas personas permanecieron más tiempo del adecuado con intubación sin que se le realizase una traqueotomía, que es el procedimiento habitual cuando alguien está intubado más de siete días. Como consecuencia de ello, ahora vemos pacientes que han acabado presentando cicatrices en las cuerdas vocales que llegan a afecta y alterar la voz e incluso la respiración. Esto antes era una cosa muy infrecuente, pero ahora lo vemos con más asiduidad de lo que estábamos acostumbrados».

Los más vulnerables

Pero la pandemia no es la única culpable de que la voz se resienta. De hecho, según estimaciones de la Seorl-Ccc, uno de cada 13 españoles sufre trastornos de la voz, pero la mayoría no se tratan adecuadamente. Y esta cifra aumenta considerablemente entre colectivos «como los profesionales de la enseñanza, uno de los grupos con más riesgo de sufrir patologías de la voz, pues no han recibido formación en técnicas vocales, por lo que están muy expuestos a molestias que afectan a su calidad de vida. A pesar de ello, vemos que el 66% de los profesores españoles no ha visitado la consulta de Otorrinolaringología y menos aún, hasta el 71,8%, ha ido a un logopeda para aprender técnicas vocales», puntualiza Casado.

Aprender a usar bien la voz es el primer paso para evitar posibles problemas de salud, de ahí que la labor de los logopedas resulte fundamental, ya que «podemos mejorar patologías funcionales derivadas de un mal uso vocal con ejercicios y con el aprendizaje de ciertas técnicas, además de con una buena higiene vocal, que pasa por evitar gritar en ambientes ruidosos, tener una buena hidratación, o evitar tóxicos como el tabaco», explica Ogén, quien es miembro del Colegio de Logopedas de Madrid. Otra cuestión diferente es, según detalla la especialista, «cuando existen patologías orgánicas, con lesiones premalignas, en pacientes oncológicos o tras algunas cirugías. En estos casos, tras la valoración por el otorrino y el logopeda, se hace un diagnóstico y se personaliza el abordaje según las características de cada paciente».