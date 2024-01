La soledad no deseada aumenta el riesgo de muerte al nivel del tabaco o la obesidad

La soledad no deseada es ya un problema de salud pública, ya que en nuestro país afecta a una de cada cuatro personas, según datos del Observatorio Estatal. El concepto define la percepción de que las relaciones interpersonales que mantenemos son insuficientes o que no son de la calidad o intensidad que desearíamos que fueran; es involuntaria, no se escoge, sino que se impone a pesar de nuestra voluntad y perdura en el tiempo.

Entre los factores que han llevado al aumento de la prevalencia de este fenómeno se encuentran el envejecimiento de la población, las nuevas formas de convivencia, los cambios en los modelos de familia y de los valores como sociedad y, sobre todo, la hiperconectividad a nivel digital, que ha perjudicado las relaciones interpersonales individuales.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2020 cerca de 5 millones de personas viven solas en nuestro país –un 2% más que el año anterior–, de las que más de 2,1 millones son mayores de 65 años, y la mayoría (siete de cada diez) mujeres.

"Es un fenómeno global. Está demostrado que afecta a personas de cualquier edad (no sólo a personas mayores, cada vez hay más incidencia en jóvenes), tanto a hombres como mujeres y a diferentes estratos sociales. Además, en contra de lo que se suele pensar la proporción de personas que se sienten solas es similar en áreas rurales y urbanas", señaló la doctora en Psicología Clínica y de la Salud, Marta Miret, durante un encuentro organizado por el Grupo Previsión Sanitaria Nacional (PSN).

Según resultados de investigaciones realizadas por su equipo y otros colaboradores, la soledad tiene un impacto real en el desarrollo de enfermedades, en una peor recuperación de estas y empeora el estado de salud general. "La soledad tiene un impacto para la mortalidad similar a la obesidad y el consumo de tabaco".

En este sentido, el consejero de PSN y jefe de Servicio de Neumología del Hospital La Princesa de Madrid, Julio Ancochea, explicó que la soledad no deseada "es una nueva pandemia silenciosa del primer mundo". Además ha indicado sus factores de riesgo y los efectos que puede tener en la salud de las personas. Por ello, reclamó también la necesidad de un abordaje integral e institucional, siguiendo ejemplos como el de Japón, donde existe un Ministerio de la Soledad. "En España necesitamos un plan Estatal para la prevención de la soledad al igual que no existe un Plan Nacional para la prevención del suicidio. Dos de las grandes lacras de la actualidad".