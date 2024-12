Tecnología HIFU Focal One para el tratamiento del cáncer de próstata

Los datos son contundentes: el cáncer de próstata es el tumor más diagnosticado en los varones de nuestro país, con más de 33.750 nuevos casos en 2023, según datos del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer. Y las previsiones apuntan a que esta cifra seguirá en aumento, pues se estima que ocho de cada diez hombres desarrollarán este tumor a lo largo de su vida. En este escenario, la detección temprana resulta la herramienta más eficaz, ya que, de diagnosticarse a tiempo, el pronóstico resulta muy halagüeño, con una tasa de curación que supera el 95%.

Para ser lo más eficaces posible en el tratamiento resulta esencial actuar de forma precoz y aprovechar las últimas innovaciones tecnológicas, como el sistema robótico HIFU Focal One, una solución mínimamente invasiva para el cáncer de próstata localizado que está disponible de la mano de ROC Clinic, el primer centro de España que ha adquirido esta tecnología capaz de minimizar los efectos secundarios y acelerar la recuperación.

En los últimos años, el tratamiento focal del cáncer de próstata se ha convertido en una alternativa a los tratamientos radicales, suponiendo una nueva esperanza para los pacientes. Se trata de una terapia dirigida que se centra exclusivamente en destruir las áreas afectadas por el cáncer dentro de la próstata, sin tratar toda la glándula. Su objetivo principal es obtener los mismos resultados oncológicos que los tratamientos radicales pero preservando el tejido prostático sano y minimizando los efectos secundarios asociados con tratamientos más invasivos como la prostatectomía radical o la radioterapia.

Esta técnica emplea una tecnología avanzada mediante el uso de ultrasonido focalizado de alta intensidad (HIFU) para atacar el cáncer con alta precisión. Está diseñado para pacientes con cáncer de próstata de riesgo intermedio, ofreciendo beneficios como una menor incidencia de incontinencia urinaria y disfunción eréctil, un tiempo de recuperación más corto y la posibilidad de repetir el tratamiento si fuera necesario.

La precisión y el control que ofrece el sistema robótico HIFU Focal One permite a los médicos dirigir la energía de ultrasonido de alta intensidad con mayor exactitud hacia el tejido tumoral obteniendo una ablación local precisa en una sola sesión, bajo anestesia general en régimen ambulatorio y minimizando el daño a los tejidos sanos circundantes. Por esta razón, ROC Clinic incorpora HIFU Focal One de manera definitiva entre su arsenal terapéutico. Hasta el momento, existía una máquina móvil de HIFU Focal One que se iba desplazando por toda España. Ahora, con la adquisición de esta tecnología en propiedad, desde ROC Clinic se puede prescribir este tratamiento sin limitaciones logísticas.

Beneficios

Entre las ventajas que aporta esta nueva técnica es que se trata de un tratamiento focalizado, es decir, que dirige el ultrasonido exclusivamente a las áreas afectadas, minimizando el daño a tejidos sano. Además, al no implicar incisión con bisturí, ni cicatriz, ni radiación, favorece una recuperación más rápida del paciente, lo que le permite retomar las actividades diarias en poco tiempo. Al tratar exclusivamente las áreas afectadas, este sistema minimiza el impacto en la continencia urinaria y la función eréctil, mejorando notablemente la calidad de vida del paciente. A diferencia de otros tratamientos, el HIFU puede repetirse si el cáncer reaparece, sin los riesgos acumulativos que conlleva la radioterapia y, además, si es necesario, se pueden realizar tratamientos adicionales sin problemas.

«Tener en propiedad este sistema robótico nos convierte en el único centro de España capaz de ofrecer al paciente un programa robótico completo, al nivel de los top 10 mejores hospitales de Estados Unidos, permitiéndonos proporcionar a nuestros pacientes acceso continuo a la mejor tecnología disponible, concluye el Dr. Juan Justo Quintas, subdirector de ROC Clinic y especialista en terapia focal del cáncer de próstata.