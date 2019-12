Encuentran vivo en el armario de un pedófilo a un menor desaparecido hace dos años

“El milagro de la Navidad”, así han calificado las autoridades alemanas el caso de Marvin K, un joven de 15 años que fue localizado con vida el pasado viernes dos años y medio después de desaparecer. Estaba encerrado en el armario de un pedófilo y llevaba la misma ropa que el día que fue visto por última vez.

El caso ha extrañado mucho a los investigadores. Marvin K desapareció el 11 de junio de 2017 cuando, tras la muerte de su padre, fue trasladado a un centro de menores. Ese día, había quedado con un amigo en el centro de la ciudad. Marvin envió un WhatsApp a las 11:37 y su teléfono se apagó para siempre.

Sin embargo, hay un dato que desconcierta a los investigadores. Marvin no mostraba signos de haber sido retenido por la fuerza. La Policía entró en el apartamento en la ciudad de Recklinghausen para detener a un Lars H, un hombre de 44 años sospechoso de haber compartido material pedófilo. Cuando entraron en la vivienda, comprobaron que dentro de un armario estaba Marvin, con la misma ropa del día de su desaparición y en un estado físico muy deteriorado. Ninguno de los vecinos había visto al menor. Lo único que se atrevieron a decir es que habían oído al detenido en su casa gritar de forma ocasional. En el apartamento también vivía el padre del detenido, de 77 años, que fue puesto en libertad horas después.

La madre del menor, Manuela, de 53 años, no había perdido la esperanza de reencontrarse con él, aunque llegó a pensar que podía estar muerto o en algún lugar en el que no podía ponerse en contacto con ella. Cuando llegó el momento, “me abrazó muy fuerte y comenzó a temblar. Me dijo ‘Mamá, llévame a casa. Estuve encerrado durante dos años y medio y no pude tomar aire fresco’. Los dos lloramos. Me cogió de la mano y no me soltó”. “Me había imaginado durante dos años y medio cómo sería volver a verlo”, añadió.

La policía estaba a punto de dar por cerrado el caso pero un hallazgo casual sirvió para resolverlo. De hecho, el pasado mes de julio el caso de Marvin fue mencionado en Aktenzeichen XY, el equivalente alemán de “Quién sabe dónde”, para intentar conseguir alguna pista. Pero nadie respondió.

A las 7 de la mañana del pasado viernes, la policía entró la casa de Lars H en busca de discos duros con imágenes de abusos a menores. El trabajo fue muy duro. El hedor, insoportable. Ataviados con mascarillas se adentraron en la vivienda, en la que había bolsas llenas de pañales usados y un abrumador olor a orina. Al abrir la puerta de un armario encontraron a Marvin, a oscuras, muy delgado, débil y con la misma ropa que llevaba el 11 de junio de 2017.