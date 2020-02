España ya suma nueve infectados de coronavirus en las últimas 36 horas y, aunque es cierto que todos los casos son importados, Salud Pública está preparándose para que comience la transmisión local del patógeno. Este escenario todavía no se ha producido, pero este nuevo escenario obliga a subir el nivel de alerta de bajo a moderado. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado esta mediodía en rueda de Prensa, que “el riesgo de transmisión local se sube a moderado para reactivar la capacidad de detección de posibles casos”, si bien ha especificado que la alerta no es la misma en todas las comunidades. “El riesgo por lo general en España es bajo. Pero en determinadas zonas donde se han detectado casos positivos es moderado, porque alrededor de ellos pueden indentificarse más”.

No obstante, Simón ha querido llamar a la calma y ha pedido a la población que no use mascarillas. “Solo están recomendadas a pacientes con sintomatología”, ha aclarado.

Sobre los nuevos protocolos adoptados por Sanidad presentados ayer, Simón ha recordado que hay una nueva definición de caso: serán considerados sospechosos de tener Covid-19 aquellos que provengan de zonas de riesgo (ya no solo es China, también Irán, Corea del Sur, Singapur, Japón y cuatro provincias del norte de Italia) , y presenten un cuadro respiratorio grave para el que se hayan descartado otras patologías. En este sentido, Simòn ha avanzado que las Comunidades Autónomas podrán hacer nuevas pruebas a aquellos ingresados que tengan este cuadro clínico para descartar su infección.

España mira muy de cerca la situación en Italia , que solo en 24 horas ha sumado 59 nuevos casos. “El intercambio de personas entre ambos países es enorme y nos preocupa el brote allí”, ha reconocido el director del Centro de Emergencias Sanitarias. Pero, de momento, ha declarado, no se van a activar nuevos protocolos en aeropuertos. “No se recomiendan medidas de cribado de temperaturas masivos, se ha demostrado que es poco eficiente y aumenta la falsa sensación de falsa seguridad”

Respecto a los 154 estudiantes de Erasmus que están en el norte de Italia, Simón ha detallado que “una cosa es estar en una zona donde se haya impuesto la cuarentena y otra vivir en otra donde se haya cerrado la universidad por prevención”. En este sentido, ha explicado que para los estudiantes que se hallen ahora en un pueblo italiano en cuarentena se podría estudiar una posible repatriación. Y para los que estén en una ciudad con medidas preventivas de distanciamiento social, ha recordado que ellos tienen libertad de movimiento y que “lo más lógico es que quieran volver si están de brazos cruzados al estar la universidad cerrada”.