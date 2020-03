Los 10 lemas que inundarán el 8M

Este domingo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Se podrán ver múltiples lemas feministas que están presentes en canciones y declaraciones de conocidas figuras. Estos pueden ser algunos de ellos:

- “Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía”. Es parte de la letra de ‘Un violador en tu camino’ del colectivo Lastesis se hizo viral tras las movilizaciones en Chile el 25 de noviembre con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

- “Nosotras, mujeres, decimos que somos herederas, hijas y hermanas de aquellas injustamente llamadas brujas”

En las manifestaciones se oyen frases vinculadas de forma positiva con las brujas. Esto se origina haciendo alusión a todas las mujeres perseguidas por la Inquisición que fueron quemadas vivas por relacionarlas con el infierno.

- “Yo decido el cuándo, el dónde y con quién"

Es una de las partes de la letra de ‘Lo malo’, tema compuesto por Brisa Fenoy e interpretado por Aitana y Ana Guerra. Fue un cántico que estuvo muy presente en la manifestación del 8M del 2018.

- “Que hay algo en mí que no van a quitarme, soy mujer, no pertenezco a nadie. No tengo cielo al que mirar, no encuentro calma en mi ansiedad. Y aún sigo aquí, dispuesta a levantarme. Puedo ser quien quiera imaginarme”

Fue el primer single de Miriam Rodríguez. La cantante ha dado mensajes feministas en sucesivas ocasiones, "Soy mujer y no pertenezco a nadie y cuando digo ‘no’ es no .

- “Y gritar por las calladas, las que aún no tienen alas, las que ya no volarán”

Forma parte de la canción ‘Lo nuestro’ de Lucía y Natalia Gil que fue estrenada el 8 de marzo de 2019.

- “The moment that I step outside. So many reasons for me to run and hide, I can’t do the little things I hold so dear because it’s all those little things that I fear. Because I’m just a girl, I’d rather not be because they won’t let me drive late at night"

El tema ‘Just a Girl’ de No Doubt hace referencia a los problemas que tienen las mujeres en el día a día solo por el hecho de serlo. Este fragmento de la canción significa: “En el momento que doy un paso fuera, tantas razones para correr y esconderme. No puedo hacer las pequeñas cosas que para mí son tan queridas porque son todas esas cosas las que temo. Porque soy solo una chica, preferiría no serlo porque no me dejarán conducir tarde por la noche”.

- “Aquí tienes la forma más rápida de hacer un ejercicio para saber si eres feminista: pon tu mano en los pantalones y responde a) ¿Tienes una vagina? y b) ¿Quieres estar a cargo de la misma? Si has respondido sí a ambas preguntas, entonces ¡felicidades! Eres feminista” Caitlin Moran, autora y periodista británica.

- “El feminismo no es solo para mujeres, es permitir que todo el mundo tenga una vida más llena” Jane Fonda

- “Algunas mujeres eligen seguir a los hombres, otras deciden seguir sus sueños” Lady Gaga

- “Con 15 años vi cómo mis amigas dejaron de practicar sus deportes favoritos porque no querían que su cuerpo estuviera muy musculoso. Unos años después, con 18, me di cuenta de que mis amigos hombres eran incapaces de expresar sus sentimientos. Por estas razones decidí ser feminista” Emma Watson