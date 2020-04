Coronavirus: las farmacias ofrecen al Gobierno distribuir mascarillas a coste fijado y sin beneficio para ellas

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha ofrecido hoy al Ministerio de Sanidad la distribución controlada de mascarillas a los ciudadanos mediante la tarjeta sanitaria, sin margen para las farmacias ( es decir, sin ganancia ni beneficio para ellas) y en las condiciones y al precio intervenido que establezca el Gobierno. En una nota de prensa, el Consejo General insiste en la denuncia de las prácticas especulativas de las que están siendo víctimas en este sector durante la epidemia de Covid-19.

En este sentido, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha declarado que “los farmacéuticos fuimos los primeros en pedir al Gobierno que fijara un precio fijo a las mascarillas, para frenar la especulación por parte de proveedores ajenos al canal farmacéutico. Ahora nos ofrecemos a garantizar su acceso en condiciones de igualdad a los 47 millones de españoles, distribuyéndolas a margen cero. Es decir, sin ninguna ganancia ni beneficio para la farmacia, en las condiciones y precio que fije que Gobierno. Sería la mejor solución, porque las 22.000 farmacias son el recurso sanitario más numeroso de España, sin cita previa, ni lista de espera".

Control en tiempo real

Con esta medida, considera que “se aliviaría la sobrecarga de recursos sanitarios, se disminuirían los desplazamientos de la población, y se podría priorizar su distribución a grupos vulnerables”. Otro de los aspectos que destaca es que “se controlaría en tiempo real las mascarillas disponibles y las dispensadas”.

Además, Aguilar ha añadido que “como siempre, la farmacia y los farmacéuticos queremos ser parte de la solución. Estamos realizando una labor sanitaria de primera magnitud, entregando los medicamentos en el domicilio de los pacientes más vulnerables, aconsejando y tranquilizando diariamente a miles de ciudadanos que no pueden acudir a los centros de salud, y garantizando la prestación farmacéutica desde la primera línea de asistencia. Todo este gran trabajo no se puede ver empañado por la especulación y el incremento abusivo e injustificado de precios, que venimos diariamente denunciando, de proveedores que no operan en el canal farmacéutico. Queremos que se intervenga ya el precio, y que el Ministerio responda al ofrecimiento de la red de farmacias”.