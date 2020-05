Simón: “Hay un margen muy importante” para que vengan turistas en julio

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha indicado que está “hasta cierto punto de acuerdo” con la posibilidad planteada por la vicepresidenta Teresa Ribera de que el turismo extranjero regrese a España en julio. Ha explicado que “en Ciencia el riesgo cero no existe, y aunque exista quizá nadie lo pueda garantizar”, pero que hay un margen de tiempo muy importante para ver cómo evoluciona la epidemia y nuestras capacidades". Sin embargo, ha advertido de que “las cosas no se hacen de forma aleatoria ni de un día para otro” y se “aplican y se proponen cuando hay que aplicarlas”.

En este momento, ha señalado, “las fronteras está cerradas porque no tiene sentido viajar. Pero a medida que se relajen las medidas de confinamiento sí" se podrá. En este sentido, ha recordado “el esfuerzo enorme” que están realizando las comunidades autónomas, lo que “nos está permitiendo mejorar muy rápido” y permitirá que “de aquí a julio se tomen muchas más medidas”. También ha subrayado que no se trata solo de lo que haga nuestro país, “si no de cómo se comporten los países de origen de los turistas. Hay que ir preparándonos para que los riesgos sean los menos posibles", afirma.

Fernando Simón ha asegurado que los nuevos casos de contagio de COVID-19 detectados en las últimas semanas se deben a las pruebas de detección “masivas” realizadas entre el colectivo sanitarios o en residencias de mayores, y a “pequeños brotes localizados”. Asimismo, ha indicado que muchos de esos positivos se encuentran en el día 14-15 de la infección, y que informaciones científicas señalan que en ese momento “la probabilidad de transmisión es mínima”. “Hay cada vez más estudios que apuntan a que estas PCR tardías no implican capacidad de infección”, ha esgrimido.

Los nuevos datos sobre el virus

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Expertos y contestando a las preguntas de un medio, Fernando Simón ha recopilado una serie importante de datos que ahora se conocen sobre el covid-19 y que se desconocían cuando se desató la emergencia sanitaria: Hay más casos asintomáticos de los que se sospechaba; la enfermedad no es en cifras globales tan grave como para el impacto que ha tenido (dos millones de casos en España, de los que se han detectado un 10%); el riesgo entre los casos detectados de que sean graves y, en algunos grupos de población, es muy alto; el virus podría estar afectado por factores climatológicos, pero no se sabe si es casual; los tratamientos que esperábamos que estuvieran en un tiempo breve no lo van a estar; la inmunidad de rebaño no se está produciendo, lo que implica que tenemos que tomar diferentes tipos de protección, porque la vacuna no va a ir rápido.

En esta línea, también ha referido algunos de los efectos secundarios que se están observando en algunos de los pacientes que han padecido la enfermerdad. Entre ellos, ha destacado los psicopatológicos “los estudios no son muy concluyentes, pero los hay”.

Otro de ellos está relacionado con permanecer encamado en UCI durante mucho tiempo, lo que “puede generar problemas locomotores y trombosis”. Simón ha insistido en que estos efectos “no están todavía muy bien estudiados”, y que hay algunos grupos de investigación, como uno en el Hospital Clínic de Barcelona y otro en un hospital madrileño, de los que se espera “en breve” resultados “más interesantes”.

Finalmente, un tercero tendría que ver con la patología que genera el virus, por lo que algunos pacientes tienen que ser sometidos a diálisis.