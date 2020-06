El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha celebrado los resultados del estudio de la Universidad de Oxford (Reino Unido) que ha concluido que el uso de dexametasona, un fármaco ya aprobado y de bajo coste, reduce la mortalidad hasta en un tercio en pacientes hospitalizados con complicaciones respiratorias graves de COVID-19 que necesitan ventilación mecánica.

“Este medicamento se ha utilizado ya en muchos países de forma compasiva, pero hacer un ensayo clínico que prueba que tiene un efecto beneficioso es importante. Confirma las hipótesis de que su uso podría reducir la letalidad. Eso es importante e incita a utilizarlo más”, ha explicado en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus.

El epidemiólogo ha pedido ser “prudente” y “leer con cuidado” los resultados del estudio. “Son muy sólidos pero los resultados de un único estudio si no tienen solidez muy importante no suelen ser suficientes para garantizar resultados. En este caso, parece que los resultados son buenos y podría estar avalado”, ha indicado, puntualizando que será la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) la que “tendrá que valorar los resultados y proponerlo o no para el tratamiento”.