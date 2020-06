Las claves del liderazgo político para Martínez-Almeida: “buena formación, equipo y humildad”

El alcalde Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sostiene que entre las cualidades que debe tener todo buen líder político se encuentran unos principios y convicciones “anclados en un soporte intelectual, una buena formación”; un buen equipo “nadie es líder si no tiene un buen equipo detrás”, ha dicho; ser humilde “saber que no se es todopoderoso, que no se sabe todo” y capacidad de trabajo. Así lo ha declarado en el coloquio virtual “Liderazgo y el compromiso cívico: retos y oportunidades”, organizado por la vicepresidenta de la Fundación Villacisneros, María San Gil, y que ha contado con la participación del director de “LA RAZÓN”, Francisco Marhuenda. Este acto forma parte del título de experto en Liderazgo y Compromiso Cívico, un programa del Instituto de Humanidades Ángel Ayala CEU.

Por su parte, el director de LA RAZÓN, Francisco Marhuenda, ha declarado que “el equipo es clave. Tengo la suerte de haber manejado equipos a diferentes niveles. Deben ser lo mejor posible. Y si son mejores que yo, mejor. No hay que tener complejos en poner a la gente donde les corresponde”. También ha puesto ejemplos de algunos de los líderes actuales: “Macron es un gran populista. Y también deben tener proximidad. Justin Trudeau tiene una gran capacidad de conectar”. De Martínez Almeida ha destacado “su capacidad de trabajar”. En resumen “humildad, ideas claras y principios”, y “tener la capacidad de asumir que pueden perder”, ha señalado.

“Un título más necesario que nunca”

José Luis Martínez-Almeida ha considerado que el título que ofrece el CEU “es más necesario que nunca”, porque “son momentos muy complicados los que hemos atravesado”. “La sociedad ha perdido peso, la política ha llegado a lugares a los que no debería. Han contenido a la sociedad”, sostiene. Por ello, afirma que “hay que defender una serie de principios, valores”. “Yo soy liberal, soy conservador, creyente… ese es mi punto de partida para llevar a cabo mi acción política para mejorar la sociedad. Podemos vivir juntas las personas que pensamos diferente”, ha declarado.

Por su parte, Francisco Marhuenda ha indicado que “hoy en día hay una superioridad moral de la izquierda”. En este sentido, ha indicado que “la izquierda se apropia de las palabras, ellos son progresistas, el resto no (los conservadores)”. Y ha abogado por “recuperar valores como la familia, en tiempos de crisis es lo que nos une. Se necesita un rearme moral, para lo que instituciones como el CEU son fundamentales”, ha dicho.

La transición, un ejemplo

Los dos participantes en el coloquio han coincidido en señalar el valor que tuvieron la transición y sus protagonistas en la historia política de España. Así, el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, ha declarado que “en España no se reconoce el valor de ser diferente. Uno de los grandes valores de la transición es que abría una vía de diálogo a los que seguían en el exilio… Y generaron un espacio en común para los que viven de forma distinta. El Ayuntamiento no va arrinconar a nadie porque piense diferente”, ha dicho.

Por su parte, Marhuenda ha añadido que “la transición representa ese esfuerzo de buscar vías de diálogo en busca de un objetivo común: el texto constitucional”. “Pude ver la transición en primera persona, la ilusión de la gente que dejaba sus profesiones para servir a España, había políticos dispuestos al servicio público y a dejar a un lado sus ideologías para dialogar (como Fraga, Carrillo…). Echo en falta ese espíritu ahora, puntos de encuentro”, ha concluido.