Entrevista con Anabel Romero Gutiérrez, campeona de España de caza menor con perro

La Real Federación Española de Caza organiza cada año el campeonato de España de caza menor con perro, un evento destacado dentro del mundo cinegético en el que participan cazadores de todas las Comunidades Autónomas y en el que desde hace siete años compiten también las mujeres en una categoría propia. Anabel Romero, una cazadora jiennense de 24 años se proclamó campeona el pasado mes de diciembre y analizamos con ella en esta entrevista su relación con el mundo cinegético y sus experiencias en la competición.

Origen del campeonato

Fue Jaime de Foxá, presidente de la Real Federación Española de Caza, quien, en el año 1969, elevó esta tradicional modalidad al rango de competición de nivel nacional siendo el primer campeón de España Julián Larrea. A partir de esta fecha han surgido varios campeones entre los que cabe destacar a Rodolfo de Assas cuyo carisma hizo en sus inicios realmente popular este tipo de competición y posteriormente al excampeón Ismael Tragacete, todo un referente en el campeonato y en la caza de la perdiz.

Desarrollo de la competición

El campeonato de España de caza menor con perro comprende cuatro niveles: social, provincial, autonómico y nacional. Las distintas federaciones autonómicas son las encargadas de organizar y arbitrar las distintas fases donde se van clasificando los mejores cazadores hasta llegar a la fase nacional. Esta última fase es dirigida por la Federación Española y dispone de semifinal y final.

Tras delimitar el terreno o cazadero con la antelación suficiente para permitir su reconocimiento por parte de los participantes, la competición se lleva a cabo durante un tiempo predefinido (seis horas) con salida y llegada en un punto común. Las especies que puntúan en este tipo de actividad deportiva son aquellas cuya caza es la habitual en las jornadas cinegéticas y a cada una de ellas se le otorga un valor en puntos. Así la perdiz puntúa con 550 puntos, el zorro y la becada con 500, la liebre con 360, conejo con 250 y codorniz con 100 puntos.

El desarrollo de este tipo de competición es la caza en su máxima expresión de dificultad en la que se ponen a prueba los conocimientos, capacidad física y de sacrificio del cazador, complementados por la indispensable ayuda de su perro, frente al aspecto natural de defensa de las piezas. Todo ello bajo la mirada vigilante del juez que acompaña a cada participante y da fe de lo acontecido durante la prueba.

Así pues, cada cazador se enfrenta junto con su perro al cazadero asignado para la prueba con total libertad de movimientos (dentro de los límites del coto) debiendo capturar el número máximo de piezas sin exceder el cupo propuesto al inicio y en el menor tiempo posible ya que ante una igual puntuación en piezas aquel cazador que se haya presentado antes en el control final quedará clasificado por delante.

En resumen, el que acude a disfrutar de un campeonato apreciará la dificultad que entraña este tipo de caza unido a la belleza que supone observar el binomio cazador-perro.

Entrevista con Anabel Romero

¿Qué edad tienes Anabel?

Cumplo 25 dentro de poco.

¿De dónde eres?

Soy de Santiago de Calatrava un pueblecito de La campiña de Jaén.

Otra pregunta que se me olvidó incluir es "¿a qué te dedicas en tu vida ordinaria?"

Actualmente trabajo en el negocio familiar, una empresa de catering. He acabado los estudios de gestión forestal y estoy opositando para Agente de Medio Ambiente, que es a lo que realmente me gustaría dedicarme.

¿Qué es para ti la caza?

Es fácil responder, la caza no es solo una forma de vida, es algo más. La caza para mí es instinto, ese que te sale en el monte y que no conocías en ti. Es respeto a la naturaleza, estar en contacto con ella. Es superación, aprender algo en cada salida al monte. Es amistad, compartir jornadas con amigos.

¿Dónde sueles cazar?

Normalmente cazo en Jaén en mi coto, pero varias veces al año voy a Castilla-La Mancha.

¿Qué modalidades de caza practicas y cuál es tu preferida?

Practico la caza menor. Me gusta la media veda, el conejo, el zorzal, pero mi modalidad preferida es la caza de la perdiz con perro de muestra. Últimamente también estoy “enganchándome” a las esperas de jabalí.

¿Cuánto tiempo dedicas a practicar la caza?

Siempre que puedo voy de caza, cuando la veda esta cerrada voy a control de alimañas o a intensivos para entrenar a los perros.

¿Cuál ha sido tu mejor lance?

Cada lance tiene su historia, su esencia y su recuerdo. Pero nunca se me olvidará mi primera perdiz de campo que abatí a muestra de mi perra Trufa delante del maestro Ismael Tragacete. Ese lance delante de un icono de los campeonatos de caza menor y el que me diese la enhorabuena, no lo olvidaré.

¿Cuándo empezaste a competir? ¿Cuál fue tu primera competición y cómo te fue en ella? (aunque fuera a nivel local)

Mi primera competición fue un campeonato provincial y estrenando el permiso de armas que había aprobado unas semanas antes. Me fue fatal, falle una perdiz buenísima que no sé ni cómo me topé con ella porque nunca había cazado sola. Pero me sirvió para darme cuenta que tenia mucho que aprender del campo.

¿En cuántos campeonatos de España has participado?

He participado en cuatro campeonatos y he quedado primera, segunda y cuarta.

¿Qué sensaciones te provoca participar en un campeonato de España?

Después de cuatro años no consigo controlar los nervios que empiezan a aparecer unas semanas antes, y creo que el día que los pierda dejaré de competir.

Hay muchos cazadores que no entienden la caza como un formato de competición, de carreras y tiempos. ¿Qué opinión te merece a ti el formato del campeonato?

Un campeonato no es un día, tienes que ir pasando las fases desde el social hasta llegar al nacional. No se trata de demostrar nada a nadie, por lo menos en mi caso, sino de superarte, de cazar en terrenos diferentes y de ponerte a prueba a ti misma y al perro. Se trata de ser polivalente, saber actuar en cada terreno, seguir tu instinto y buscar esa suerte que pueda darte una victoria. En definitiva se trata de aprender de cada campeonato y superarte en el siguiente.

¿Qué es lo mejor de esta competición?

Lo mejor es la gente que conoces de toda España, la convivencia, los días con amigos de cacería y las amistades que haces.

¿Y lo peor?

Lo peor es cuando te quedas con la miel en los labios, y que aun habiendo dado todo no consigues tu objetivo.

¿Con qué perro cazas?

Cazo con una bretona, es para mi la raza que mas congenia conmigo a la hora de cazar.

¿Lo adiestraste tú?

Sí, me gusta hacer mis perros, que nos conozcamos mutuamente cazando y que seamos un equipo.

¿Cómo te preparas para un campeonato así? ¿Qué entrenamiento practicas?

Salir a cazar es el mejor entreno. Normalmente salgo a disfrutar del día de caza con mis compañeros, pero también tengo días de cazar sola como si fuese un campeonato para aprender.

¿Qué escopeta utilizas?

Una semiautomática, Beretta Xplor Unico con choke de 3*.

¿Qué cartuchos usas?

Baschieri & Palagri o Fam Beretta. 34 gramos del 7.

¿Cuál fue tu táctica durante el campeonato? ¿y en la final? ¿La tenías premeditada?

En la final tenia una táctica que había ideado el día de la visita al cazadero pero el día de la final son 50 personas con 50 perros cazando a la vez y tuve que cambiar sobre la marcha y la verdad es que al final no me fue mal.

¿Algún secreto que tengas al cazar?

Confió mucho en mi perra y donde creo que no va a ver nada voy por si acaso.

¿Qué percha conseguiste para ser campeona? ¿Cuál fue tu mejor percha durante el campeonato?

Mate dos conejos y una perdiz, ademas la perra me cogió dos conejos a diente, aunque no puntuaban. Mi mejor percha fue en un campeonato andaluz, que gane con una perdiz, una liebre, tres conejos y una codorniz.

¿Qué sentiste al saber que habías ganado el campeonato de España? ¿en qué momento lo supiste y cómo reaccionaste?

No me lo creía, todos me proclamaban campeona, pero yo no quería cantar victoria porque quedaba una fuerte rival por entrar al control y aunque en la pizarra no me superaba siempre puede haber sorpresas. Finalmente sentí que había cumplido un sueño. Y no ha sido fácil.

¿Tu próximo objetivo de competición?

Mi objetivo es superarme, intentar hacer mejores perchas en los campeonatos, no fallar y conseguir subirme al podio.

¿Qué crees que aporta este tipo de competiciones a la caza?

Es más que nada una manera de convivencia, de conocer que solo los mejores cazadores se adaptan a todo tipo de terreno y son capaces de proclamarse campeones.

Cómo campeona de España adquieres cierta fama y un mayor reconocimiento público. ¿Cómo te ha afectado esto? ¿Cómo llevas la “fama”?

Me conocen en el mundillo de los campeonatos al igual que yo conozco a los campeones y sí que es verdad que te conoce muchísima más gente, pero no me considero famosa ni mucho menos.

Al estar más expuestos socialmente, ¿has tenido problemas o enfrentamientos con animalistas o detractores de la caza?

Sí, varias veces he sufrido ataques animalistas por las redes, pero no entrando al trapo, ignorando y bloqueando se acaba el problema. Solo quieren protagonismo.

¿Qué modalidad de caza que aún no hayas practicado te gustaría probar?

Quiero practicar el rececho a un corzo o un rebeco.

¿Qué futuro ves en la caza?

Creo que la caza no corre peligro de desaparecer porque es necesaria tanto para la sostenibilidad de los ecosistemas como para la economía.