Sanidad no tiene localizado el origen del 71,5% de los casos

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado hoy en rueda de prensa que apenas el 28,5% de los nuevos casos de COVID-19 que se producen en España tuvieron contacto con un caso confirmado entre el 16 y el 23 de agosto, lo que implica que el 71,5% de los positivos que se producen en este momento no tiene un origen conocido, es decir, proceden de transmisión comunitaria no controlada.

Simón ha informado en rueda de prensa de 3.781 casos positivos en las últimas 24 horas, la mayor cifra registrada desde el pasado 22 de abril, aunque no ha dado la cifra total de positivos (que incluye pruebas con resultado positivo realizadas en días anteriores), que es de 9.685. El epidemiólogo ha reconocido que en este momento “se está incrementado” la presión sobre los centros de Atención Primaria ante el gran aumento de casos de COVID-19 de las últimas semanas, aunque ha considerado que no es “excesivo”. Sin embargo, ha señalado que un 5% de hospitalizaciones por una sola enfermedad “es una cifra muy importante”, aunque ha reiterado que la situación actual “no tiene nada que ver con la de marzo”.

La presión en los hospitales “ahora mismo no es importante”, ha declarado, lo cual no quiere decir que alguna región no la tenga. En este sentido, ha señalado que la situación ha mejorado en Aragón y Cataluña, pero que en Madrid hay que vigilar si la tendencia de contagios desciende o sigue en aumento, ya que tiene una mayor ocupación de camas hospitalarias que otras comunidades y actualmente está en fase ascendente, aunque ha recordado que “su capacidad de reacción es buena”.

Vuelta al colegio

En relación con lo anterior, ha indicado que “el hecho de que exista transmisión comunitaria no implica que los colegios no puedan abrir”, y que el objetivo que se persigue “es abrirlos siempre que sea posible y con docencia presencial”. Al ser preguntado sobre si es seguro hacerlo en Madrid, ha señalado que “no toda la comunidad está en la misma situación”, y ha recordado que Gobierno y comunidades autónomas están haciendo esfuerzos coordinados para su apertura con seguridad. Sin embargo, ha dejado abierta la posibilidad de que, según sea la evolución de la epidemia en los próximos días, y aunque la mayoría de los centros estén en disposición de hacerlo, algunos “puedan retrasarlo”.

Fernando Simón ha instado a regularizar fórmulas como bajas o permisos retribuidos a los que deberían acogerse los padres en caso de tener que cuidar de sus hijos si hay que guardar una cuarentena “a lo mejor es la oportunidad”, ha dicho. Y ha recordado que “si un niño tiene síntomas, se tiene que quedar con los padres. Se está trabajando para que las bajas estén disponibles pero es verdad que no todo el mundo puede”. Además, ha afirmado que los niños “no pueden ser niños burbujas” ya que la infección se puede producir en otro ambiente, como el parque, con amigos o en su propia familia. “Sí que tenemos que tener personas mayores burbuja porque tienen un riesgo de fallecimiento muy alto”, ha destacado, y ha recordado que la menor tasa de letalidad que tiene el virus entre los menores de 10 años.

“Hay que valorar los beneficios de ir al colegio. El riesgo es muy bajo, lo que no quiere decir que haya niños infectados u hospitalizados pero las personas jóvenes es ahora mismo el grupo con mayor incidencia, en los más pequeños tiene una incidencia pequeña”, ha explicado.