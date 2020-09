Acuerdo entre Planeta de Formación y Universidades y la Fundación Mujeres por África

En momentos duros como los que estamos viviendo ahora es cuando hay que apostar por la formación y la educación, por invertir en conocimiento. Ese es precisamente uno de los principales objetivos del acuerdo firmado ayer en Barcelona, un convenio de colaboración entre Planeta Formación y Universidades, la división de formación de Grupo Planeta, y la Fundación Mujeres por África. De esta manera se podrán ofrecer becas a estudiantes africanas en licenciaturas y máster en las escuelas universitarias de Planeta Formación y Universidades en su campus de Rabat. Los encargados de ratificar este acuerdo en la sede del Grupo Planeta, en Barcelona, fueron el presidente de esta entidad, José Creuheras; María Teresa Fernández de la Vega, presidenta de la Fundación Mujeres por África, y Carlos Giménez, CEO de Planeta Formación y Universidades.

Con este es el tercer año consecutivo que se pone en funcionamiento este programa, con el que se quiere contribuir a ayudar en el desarrollo del continente africano. Su principal objetivo es ser un apoyo de las mujeres africanas, fundamentalmente para fomentar la transferencia de conocimiento y la capacitación de las jóvenes, todo ello en el marco de actuación de «Learn Africa», nombre de esta propuesta. Desde 2013 y hasta la fecha, un total de 153 estudiantes africanas de 34 países han sido beneficiadas con este programa, así como con el cursado estudios de diferentes materias y niveles en un total de 40 universidades españolas, 1 portuguesa y 2 centros educativos en Marruecos.

Gracias al acuerdo firmado ayer Planeta Formación y Universidades se compromete a becar a cuatro estudiantes en su campus universitario de Rabat, dos en la Licence en Tourisme International de Ostelea Tourism Management School y otras dos en la Licence en Administration des Affaires en Eslsca Business School. Estas becas incluyen la totalidad del coste de la docencia y matrícula durante los tres años de duración de los citados estudios. Por otra parte, otras cinco estudiantes serán becadas con la mitad de la docencia matrícula en los programas máster en Marketing Digital et e-Business, Trading et Finance des marchés et Finance d’entreprises en Eslsca Business School. Todas las becas serán asignadas tras un proceso de selección cuyos criterios son el expediente académico, la situación social y la motivación de las candidatas a dichas ayudas.

Mediante la colaboración con la Fundación Mujeres por África, Planeta Formación y Universidades se ratifica en su compromiso de querer transformar a las personas y ayudar a enriquecer la sociedad con el conocimiento como principal vehículo. En estos tres años de colaboración, las estudiantes becadas están desarrollando sus estudios de licenciatura con un sobresaliente en su rendimiento académico. El próximo año será cuando se graduará la primera promoción en Licence en Tourime International tras su estancia semestral en Ostelea Barcelona. Los responsables del programa afirmaron que la evaluación de las seis estudiantes becadas hasta ahora es satisfactoria en resultados académicos, implicación, compromiso, actitud y carácter participativo.

Planeta Formación y Universidades es la división de formación del Grupo Planeta formada por una red internacional con un total de 23 instituciones educativas en España, Andorra, Francia, Italia, Colombia, Norte de África y Estados Unidos.