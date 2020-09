Más becas Santander para liderazgo femenino

Banco Santander, como lo indica su Informe de Diversidad e Inclusión de 2019, mantiene su sólido compromiso con la conquista de igualdad de oportunidades y salarios de las mujeres, además de la potenciación de su talento. Cuenta con un 40% de mujeres en su Consejo e impulsa programas de empoderamiento y respaldo del papel de la mujer en el mundo de los negocios.

La apuesta del banco por el liderazgo femenino se refleja en iniciativas como la que lanzó hace 10 años a través de Santander Universidades: las Becas Santander W50, en las que han participado cerca de 700 mujeres de 33 países con una experiencia laboral de entre 10 y 20 años en posiciones de responsabilidad. Este programa les ofrece formación de alto impacto para desempeñar cargos en la alta dirección y Consejos de Administración.

Como novedad, el banco amplía su oferta con la convocatoria de la primera edición online de las Becas Santander Women Emerging Leaders – LSE, en colaboración con London School of Economics and Political Science (LSE), una de las instituciones educativas más prestigiosas del mundo.

Este programa, con 125 becas para jóvenes mujeres de todo el mundo, apuesta por el desarrollo profesional, capacidad de liderazgo y habilidades de negociación de la próxima generación de mujeres de entre 25 y 32 años que aspiran a ser líderes, con una experiencia laboral de entre 5 y 12 años. Responde a la necesidad de las futuras jóvenes líderes, quienes tienen la necesidad de formarse previamente para alcanzar puestos de liderazgo en su carrera profesional.

Javier Roglá, director global de Santander Universidades, ha subrayado que “el mayor obstáculo de las mujeres en iniciar su camino a la alta dirección se encuentra en poder dar el primer paso. Según informes de referencia internacional, por cada 100 hombres promocionados a un primer puesto de liderazgo, sólo hay 72 mujeres que, en muchas ocasiones, no avanzan de ese nivel de entrada y no pueden convertirse en líderes. Desde el banco trabajamos para reducir esta brecha de género con iniciativas como estas becas, con las que queremos influir en las etapas más tempranas del desarrollo profesional de las mujeres que están llamadas a ser las líderes del futuro, nuestras Emerging Leaders”.

Ofrece formación, herramientas y las habilidades de negociación necesarias para avanzar en el desarrollo de su carrera profesional y tener éxito en puestos de liderazgo. Con una duración de 7 semanas e íntegramente en inglés, el programa será impartido por profesionales docentes de LSE.

Connson Locke, professorial Lecturer in Management y Academic Director W50, destaca que “estamos encantados de ofrecer las Becas Santander Women Emerging Leaders – LSE en colaboración con Santander Universidades. Es una oportunidad única para apoyar a la próxima generación de mujeres líderes a través del desarrollo de sus habilidades en competencias básicas como la negociación y la comunicación. Creemos que las habilidades prácticas, estrategias y herramientas adquiridas durante esta formación beneficiarán a las participantes durante los próximos años en su viaje de liderazgo”.

Las Becas Santander Women Emerging Leaders – LSE Se podrán solicitar hasta el 9 de noviembre en www.becas-santander.com

Este programa forma parte de las más de 1.500 Becas Santander #InvierteEnTi para estudiantes y jóvenes profesionales, cuyo objetivo es aportar soluciones y herramientas que les ayuden a mejorar su empleabilidad. Contribuirá a mejorar su competitividad laboral en el contexto en el que la pandemia de la Covid-19 ha aumentado los niveles de desempleo, especialmente entre jóvenes, y ha acelerado el proceso de transformación del mercado de trabajo.

Esta iniciativa se enmarca en el plan global de apoyo de 100 millones de euros que Banco Santander está destinando a la lucha contra el Covid-19 y los efectos negativos generados por la pandemia. Sólo en el ámbito de la Educación, la entidad ha movilizado 30 millones a través de Santander Universidades para promover proyectos de investigación en desarrollo de vacunas, fármacos o nuevas técnicas diagnósticas, apoyar a estudiantes en situaciones económicas desfavorables y trabajar en el fortalecimiento del sistema universitario en su transición digital.

El compromiso del Banco Santander con la igualdad de género

Banco Santander, como lo indica su Informe de Diversidad e Inclusión de 2019, mantiene su sólido compromiso con la conquista de igualdad de oportunidades y salarios de las mujeres, además de la potenciación de su talento. La brecha salarial de género en el banco es del 2% y el objetivo a 2025 es conseguir la equidad salarial total, un esfuerzo reconocido por el Índice de Igualdad de Género de Bloomberg 2020, donde se alcanzó la 3ª posición por tercer año consecutivo, y en 2019 firmó los Principios de Empoderamiento de la Mujer de la ONU.

Banco Santander mantiene un firme compromiso con el progreso y el crecimiento inclusivo y sostenible con una apuesta consolidada por la Educación Superior que le distingue del resto de entidades financieras del mundo. Con más de 1.880 millones de euros destinados a iniciativas académicas desde 2002 a través de Santander Universidades y más de 420.000 becas y ayudas universitarias concedidas desde 2005, fue reconocida como la empresa que más invierte en educación en el mundo (Informe Varkey / UNESCO / Fortune 500), con 1.000 acuerdos con universidades e instituciones de 22 países.

Sobre London School of Economics and Political Science London School of Economics and Political Science (LSE) fue fundada con el propósito de entender las causas de las cosas para el mejoramiento de la sociedad. La escuela tiene una excelente reputación por su excelencia académica y es una de las universidades más internacionales del mundo. Su estudio de los problemas sociales, económicos y políticos se centra en las diferentes perspectivas y experiencias de la mayoría de los países. Desde su fundación, la LSE se ha propuesto ser un laboratorio de ciencias sociales, un lugar en el que se desarrollan, analizan, evalúan y difunden ideas en todo el mundo.