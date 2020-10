¿Cuándo empieza el confinamiento en Madrid?

El Ministerio de Sanidad acordó con las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña, Galicia, Andalucía, Comunidad de Madrid y la ciudad autónoma de Ceuta, una serie de medidas de obligado cumplimiento para contrarrestar el impacto de la Covid-19 en las ciudades con una incidencia de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Las restricciones afectan, especialmente, a los grandes municipios de la Comunidad de Madrid, como Parla, Alcobendas, Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz, Getafe, Alcorcón, Leganés, Móstoles, Alcalá de Henares y la propia capital.

¿Qué día y hora entran en vigor las restricciones?

La orden ministerial, publicada hoy en el BOE, no especifica una fecha y hora concreta para la aplicación de las medidas. En el caso de Madrid, como ya existen varios municipios que superan la incidencia marcada por el Ministerio, la comunidad autónoma dispone de un plazo máximo de 48 horas desde el momento de la notificación para para adoptar las disposiciones que resulten precisas para cumplir lo acordado en el Consejo Interterritorial de Salud. Esto significa que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene hasta este sábado a las 00:00 horas para aplicar las medidas correspondientes, por lo que el inicio del confinamiento no debe demorarse más allá del viernes al as 23:59 horas.

Lea el PDF con la orden completa

Las medidas afectarán a casi 4,9 millones de españoles, repartidos en los 11 municipios de más de 100.000 habitantes cuya tasa de incidencia supera los 500 casos. “La tasa promedio de estos municipios es de 892 casos por 100.000 en los 14 días valorados, más de tres veces la incidencia nacional”, explica la orden. Esta incidencia es realmente preocupante ya que representa un total de 44.518 casos notificados en las últimas dos semanas, un tercio del total de casos en toda España en ese periodo.