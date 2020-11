“Cancelé mis viajes a España porque no me sale rentable si me obligan a hacer una PCR”

John Keane es un enamorado de España, viaja como mínimo una vez al mes a Madrid o Barcelona por placer, sin contar las estancias más largas en el deseado paraíso de Canarias. Sin embargo, este londinense cuenta a LA RAZÓN con gran pesar que ha tenido que suspender sus dos próximos viajes, los cuales ya tenía reservados para enero y febrero, debido al sobrecoste que supone para su bolsillo el tener que pagarse sendas PCR como obliga la nueva normativa del Gobierno para turistas extranjeros. “Amo Madrid, pero es demasiado caro. Siempre viajo con British Airways porque tiene una tarifa de 65 libras (73 euros) ida y vuelta. Cojo el primer vuelo, el de las 6:20 am, y regreso en el de las 20:55. Así tengo unas estupendas nueve horas para comer allí, almorzar e ir de compras. Sin embargo, si tengo que pagar entre 120 y 150 por una PCR cada vez que voy, ya no tiene sentido porque me cuesta más cara la prueba que el vuelo, casi tres veces más. Claramente no lo voy a pagar” protesta.

Este hombre de 51 años que trabaja en finanzas en La City añade que, además, en su próximo viaje había pensado pasar una noche en la capital de España por la que iba a pagar 100 euros: “No es lógico que hotel más vuelo me salga más barato que el test del coronavirus. Entiendo que el Gobierno de España quiera proteger a sus ciudadanos, pero aun así, lo suyo es que ofreciera de manera gratuita las pruebas a los turistas al llegar al aeropuerto. A mí no me importa a mi regreso a Reino Unido ponerme en cuarentena durante dos semanas, ya que puedo trabajar desde casa, pero no pagaré la prueba previa en Reino Unido, especialmente cuando semanalmente me hago una PCR”, relata.

John desvela tiene una afección médica que requiere tratamiento semanal en un hospital de Londres y cada vez que acude al centro sanitario es sometido a una prueba Covid gratuita, “en el caso de dar positivo me contactan y me cancelan la prueba. Hasta ahora siempre he dado negativo, aun así, en España me consideran una persona de alto riesgo y me obligan a hacerme otra prueba en caso de que hayan pasado 72 horas desde que me hice el test”.

“Tampoco iré una semana a Canarias, no compensa económicamente”

Según las exigencias del Gobierno de Sánchez, en los aeropuertos deben requerir desde esta semana pruebas PCR negativas de coronavirus a todo aquel que llegue desde zonas de riesgo y dicho test exigido se tiene que haber realizado en las 72 horas anteriores a la llegada. Reino Unido es precisamente un país en donde el coronavirus ha tenido mayor impacto y hasta el momento suma 1.515.802 casos positivos y más de 55.000 fallecidos. Estos requisitos para viajeros extranjeros suponen un fuerte varapalo para el turismo receptor en España, que representa casi tres cuartas partes del PIB. En 2018 rozó los 178.000 millones de euros y se preveía un aumento de 50.000 millones en los próximos 10 años. Precisamente Reino Unido es el principal mercado emisor de turistas a nuestro país. El año pasado supusieron un 21,6% de todos los turistas, con un total 18 millones de “british”.

“Esta normativa hará que otras personas como yo decidan no viajar a España, y eso que me encanta. En los últimos 18 meses he estado cinco veces en Madrid y en febrero de este año fue la ultima vez que pisé suelo español. También he visitado Barcelona tres veces en el último año, aunque me gusta más la capital. También me gusta mucho Málaga y las Palmas, donde pensaba irme en breve una semana de vacaciones, pero igualmente lo he cancelado”, reconoce John.

Este británico reflexiona sobre cómo lo harán aquellos españoles residentes en Reino Unido que desean regresar con su familia los días de Navidad. ¿Son conscientes de lo difícil que va a resultar conseguir una PCR en esas fechas de diciembre? ¿Están de broma? Navidad cae en viernes y el 26 es sábado. Aquí también tenemos festivo el día 28 este año, así que cualquiera que tenga pensado en viajar a España en esas fechas lo tendrá complicado porque todos los laboratorios estarán cerrados, y como solo permiten un test realizado 72 horas antes, va a ser imposible”, pronostica con la intención de que esta exigencia pase cuanto antes y poder retomar sus viajes fugaces a España para “disfrutar de la buena gastronomía que tenéis allí”.